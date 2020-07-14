به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میقانی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه رویان جهاد دانشگاهی استان سمنان به میزبانی این واحد دانشگاهی، با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات تجهیز، فاز اول پروژه رویان جهاد دانشگاهی استان تا پایان سال افتتاح می‌شود، ابراز کرد: این طرح از جمله پروژه‌های ملی است که خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات خوبی در این پروژه هزینه شده است، ابراز کرد: تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز ساختمان‌ها، فاز اول پروژه رویان مهدی‌شهر تا پایان سال با همکاری مسئولان می‌تواند به افتتاح این طرح مهم بینجامد.

فرماندار مهدی‌شهر گفت: ساختمان‌ها محوطه، تأسیسات و معابر پروژه رویان این شهرستان در حال تکمیل است و امیدواریم سایر اعتبارات برای تهجیز بیشتر مؤسسه نیز تخصیص یابد زیرا این طرح یکی از مطالبات مردم محسوب می‌شود.

میقانی بیان کرد: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یکی از برندهای معتبر علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در کشور است و در طول سال‌های اخیر و خصوصاً در زمان تحریم، دستاوردهای علمی زیادی را برای کشور به همراه داشته است.