خرید تضمینی گندم در استان تهران ۳۰ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سازمان کریم ذوالفقاری گفت: تا کنون بیش از ۱۳۳ هزار و ۳۲۶ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در این استان به مراکز خرید گندم در سطح استان تحویل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: برداشت گندم در استان تهران از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از وضعیت بسیار مطلوب محصول گندم تولیدی استان خبر داد و افزود: با توجه به لزوم تأمین امنیت غذایی، به حمدالله گندم حاصل از دسترنج گندم کاران استان در سال جاری از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ درصد گندم از مزارع غلات استان برداشت شده که پیش بینی می‌شود میزان برداشت گندم استان امسال به ۲۲۶ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: میزان برداشت گندم آبی در کشور ۵ هزار تن است که استان تهران توانسته به میزان برداشت ۶.۵ تن برداشت گندم آبی برسد.

ذوالفقاری با توجه به نیاز کشور به گندم به عنوان قوت غالب افزود: سالیانه ۴۳ هزار هکتار زمین در سطح استان تهران زیر کشت گندم می‌رود که حداقل ۲۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و در سیلوها نگهداری و برای عرضه به دست متقاضیان می‌رسد.

وی در ادامه گفت: با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور ۱۱ مرکز خرید تضمینی گندم در استان تهران شامل ۳ مرکز دولتی، پنج کارخانه تولید آرد و سه مرکز ذخیره‌سازی تعیین شده‌اند که با توجه به پراکندگی تولید گندم در استان تهران، در زمینه خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، فعال هستند.

براساس این گزارش، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۲,۵۰۰ تومان تعیین شده است.