به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از فدراسیون والیبال، میلاد تقوی درباره برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گفت: بر اساس قوانین و مقررات جاری، تصمیم‌گیری برای زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی و سالیانه فدراسیون‌ها بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.

وی با بیان اینکه فدراسیون والیبال پیشنهاد خود جهت برگزاری مجمع عمومی و سالیانه در اواخر تیرماه را به معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش اعلام کرده است، تصریح کرد: به دلیل مشکلات ناشی از گسترش و شیوع موج دوم بیماری کرونا و وضعیت قرمز در بعضی از استان‌های کشور، موافقت شد که مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون والیبال ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۹ تیرماه به صورت آنلاین برگزار ‌شود.

سرپرست دبیری فدراسیون والیبال، ادامه داد: کمیته انفورماتیک فدراسیون والیبال با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در حال آماده سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون به صورت آنلاین هستند.

وی درباره نحوه حضور سایر شرکت کنندگان در این مجمع، افزود: روسای هیات‌های استانی با حضور در ادارات کل ورزش و جوانان استان مربوطه و سایر اعضا به صورت حضوری در این جلسه که به میزبانی وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.