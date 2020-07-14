تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل ها ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، منان حاجی محمودی، در اولین جلسه کمیته پیگیری شیوهنامه مبارزه با قاچاق دارو و مکمل، موفقیت دستور اولین جلسه کمیته پیگیری شیوهنامه مبارزه با قاچاق دارو و مکمل را با محوریت ممنوعیت عرضه دارو، مکمل در فضای مجازی، گزارش مصوبات اجراشده و مروری بر موارد در دست اقدام از عملکرد یکساله گذشته عنوان کرد.
وی افزود: طبق قانون هرگونه خرید و فروش دارو و مکمل در فضای مجازی جرم تلقی میشود و عرضه دارو فقط از طریق داروخانه انجام می شود و این موضوع اهمیت ویژهای دارد.
حاجی محمودی، با توجه به اینکه خرید دارو از طریق فضای مجازی سلامت افراد جامعه را با خطرات بالقوه مواجه میکند، گفت: این در حالی است که طی سالهای گذشته و با شکلگیری شبکه های مختلف اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و حتی در فضای اینترنت بسیاری از افراد، شرکتها و وبسایتها با استفاده از این فضا اقدام به فروش دارو و مکمل کرده و متأسفانه گاهی با همکاری افراد مشهور به فروش محصولات مبادرت میکنند که در بسیاری از موارد فاقد استاندارد لازم بوده و در این میان محصولات پزشکی و دارویی از جمله مکمل ها، دارو، ریتالین و دارو های شیمی درمانی بیش از همه اهمیت داشته و عرضه آنها بسیار خطرناکتر هستند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: به شهروندان و کاربران توصیه میشود نیازهای دارویی و مکمل خود را از مکان های مجاز و قانونی مانند داروخانهها تهیه کنند.
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