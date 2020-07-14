دستگیری سارقان حرفه ای و اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس قم، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی سرقت وجه نقد از مشتریان بانکی توسط ۳ نفر سرنشین خودروهای پژو ۴۰۵، سمند و پژو پارس، بلافاصله موضوع با توجه به حساسیت آن در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی یکی از متهمان اهل استان غربی و ساکن استان البرز شناسایی و کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی استان برای دستگیری وی به استان مذکور اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: سپس مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی پلیس آگاهی استان البرز در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

میرفیضی تصریح کرد: در ادامه طی بازرسی از نامبرده تعدادی کارت عابربانک به نام اشخاص ثالث و یک عدد کلید دستبند، همچنین در بازرسی از خودروی پژو پارس وی، یک دستگاه پرچ پلاک خودرو به همراه تعدادی میخ پرچ، ۲ قبضه سلاح سرد، ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه و چندین عدد سیم کارت اعتباری کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: متهم طی تحقیقات کارآگاهان آگاهی استان ابتدا منکر اتهامات وارده بود اما پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود غیرقابل انکار، به چندین مرحله حضور در شهر قم و به ۵۰ فقره سرقت از مشتریان بانکی با همدستی ۲ تن دیگر اعتراف کرد.

میرفیضی در خاتمه به هموطنان توصیه کرد، هنگام خروج از بانک مراقب وجوه دریافتی بوده و جوانب احتیاط را بیش از پیش رعایت کنند.