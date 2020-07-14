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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۸

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد:

دستگیری سارقان حرفه ای و اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

دستگیری سارقان حرفه ای و اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

قم - فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به انهدام باند سارقان مشتریان بانکی در قم، از اعتراف این سارقان به ۵۰ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس قم، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی سرقت وجه نقد از مشتریان بانکی توسط ۳ نفر سرنشین خودروهای پژو ۴۰۵، سمند و پژو پارس، بلافاصله موضوع با توجه به حساسیت آن در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی یکی از متهمان اهل استان غربی و ساکن استان البرز شناسایی و کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی استان برای دستگیری وی به استان مذکور اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: سپس مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی پلیس آگاهی استان البرز در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

میرفیضی تصریح کرد: در ادامه طی بازرسی از نامبرده تعدادی کارت عابربانک به نام اشخاص ثالث و یک عدد کلید دستبند، همچنین در بازرسی از خودروی پژو پارس وی، یک دستگاه پرچ پلاک خودرو به همراه تعدادی میخ پرچ، ۲ قبضه سلاح سرد، ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه و چندین عدد سیم کارت اعتباری کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: متهم طی تحقیقات کارآگاهان آگاهی استان ابتدا منکر اتهامات وارده بود اما پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود غیرقابل انکار، به چندین مرحله حضور در شهر قم و به ۵۰ فقره سرقت از مشتریان بانکی با همدستی ۲ تن دیگر اعتراف کرد.

میرفیضی در خاتمه به هموطنان توصیه کرد، هنگام خروج از بانک مراقب وجوه دریافتی بوده و جوانب احتیاط را بیش از پیش رعایت کنند.

کد مطلب 4974049

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