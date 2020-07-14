به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در جمع معاونان و رؤسای پلیسهای تخصصی، اظهار داشت: اثربخشی و افزایش بهره وری کلانتریها در راستای کلانتری تراز انقلاب اسلامی همواره یکی از اولویتهای ناجا بوده و هست.
وی از کلانتریها به عنوان پیشانی و ویترین نیروهای مسلح و نظام نام برد و افزود: نظارت بر کلانتریها و اصلاح فرایند انجام کار و توجه به تعالی و استاندارد سازی رفتار کارکنان موجب ارتقا شاخصهای رضایتمندی شده است.
عالیترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: بر اساس تحلیل دادههای سامانه مرکز نظارت همگانی ۱۹۷، میزان رضایتمندی هموطنان از عملکرد و رفتار کارکنان کلانتریها ارتقا پیدا کرده است.
وی بر نظارت فرماندهان، معاونان و مدیران بر عملکرد کارکنان، وضعیت محیطی، تجهیزات و امکانات کلانتریها و پاسگاهها تاکید و تصریح کرد: البته خلاء هایی وجود دارد که باید مشکلات و نقاط ضعف احصاء و پس از آسیب شناسی صحیح در جهت رفع آن اقدام شود.
فرمانده ناجا گفت: کارکنان کلانتریها نباید تصور کنند که به آنها توجهی نداریم بر همین اساس باید نظارتها قوی و مستمر انجام شود تا بتوانیم مأموریتهای محوله را به نحو مطلوب انجام دهیم.
سردار اشتری بر بکارگیری حرفهای ترین، چابک ترین و بهترین نیروهای پلیس در کلانتریها و پاسگاهها تاکید و خاطرنشان کرد: معاضدت قضائی و حمایت کامل از کارکنان ناجا که در جریان مأموریت دچار مشکل میشوند، همواره مورد تاکید است و معاونت حقوقی ناجا بایستی با جدیت و حساسیت بیشتری این مأموریت مهم را دنبال کند تا نیروها دچار یاس و ناامیدی نشوند، البته برنامه ریزی مناسب برای اقدامات کوپ مستلزم نظارت و شناخت کافی است تا بدانیم برای اولویت و ضرورتها چگونه تصمیم بگیریم.
فرمانده ناجا بر به کارگیری تجهیزات نوین و فناوری در کلانتریها، پاسگاهها و مراکز انتظامی تاکید و بیان کرد: باید از ظرفیتهای پژوهشی و دانشگاهی در راستای ارتقا کیفیت تجهیزات در اختیار کلانتریها بهره ببریم.
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