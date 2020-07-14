نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله‌ جهاددانشگاهی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی افزود: با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته و آمادگی واحدهای سازمانی این نهاد برای معرفی و به نمایش گذاشتن توانمندی‌ها و شاخص‌ترین دستاوردهای‌ خود در حوزه‌های مختلف پژوهش و فناوری، فرهنگی، آموزشی، تجاری‌سازی و کارآفرینی، به‌دلیل شرایط پیش‌آمده و شیوع روبه‌رشد بیماری کووید ـ ۱۹، تصمیم بر آن شد که نمایشگاه ویژه‌ دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی برگزار نشود.

وی همچنین به تغییر در نحوه‌ برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: ما هر سال در روز شانزدهم مردادماه که مصادف با سالگرد تشکیل این نهاد است، در مراسمی با حضور مسئولان کشور از جدیدترین دستاوردهای برجسته‌ی محققان جهاددانشگاهی رونمایی می‌کردیم و از جهادگران نمونه‌ کشوری در حوزه‌های مختلف در همین مراسم تقدیر به‌عمل می‌آمد که امسال با توجه به خطرات اجتماعی برگزاری اجتماعات، این مراسم ان‌شاالله با برقراری ارتباط زنده‌ تصویری با میهمانان ویژه و منتخبی از افتخارآفرینان جهاددانشگاهی در فضای وب برگزار می‌شود.

رئیس کمیته‌ تبلیغات و اقدامات رسانه‌ای ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، گفت: با توجه به شرایط ذکرشده و عدم برپایی مراسم تقدیر از جهادگران نمونه‌ کشوری و نمایشگاه دستاوردهای شاخص این نهاد، طبق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده، سعی می‌شود بخشی از تلاش‌ها و دستاوردهای چهل ساله‌ی جهادگران عرصه‌ی فرهنگ، علم و آموزش از طریق برنامه‌های رسانه‌ی ملی و دیگر رسانه‌های کشور برای مردم عزیز، تشریح، تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

رئیسی گفت: بدیهی است سلامتی یکایک آحاد ملت بزرگ ایران برای اعضای نهادی که جان خود را در راه عزت، سربلندی، پیشرفت و رفاه این مردم در طبق اخلاص گذاشته‌اند، از هر امر دیگری مهم‌تر است و کارنامه‌ اخیر این نهاد در مقابله با ویروس منحوس کرونا و کمک‌رسانی جهادی علمی و عملی به نظام سلامت و نیز عرصه‌ تولید ملی، مؤید این مطلب است.