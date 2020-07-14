به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه به بیانیه اتحادیه اروپا درباره مسجد ایاصوفیه واکنش نشان داد.

وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص اعلام کرد: محکوم کردن اقدام ترکیه در خصوص مسجد ایاصوفیه توسط اتحادیه اروپا را رد می‌کنیم‌؛ در اسپانیا نیز مساجدی هستند که به کلیسا تبدیل شده‌اند.

وی در ادامه پیرامون تنش های اخیر میان کشورش و یونان پیرامون اکتشاف منابع انرژی نیز گفت: آماده همکاری با تمام کشورهای مدیترانه شرقی از جمله یونان هستیم؛ اما هرگونه دیکته کردن را رد می‌کنیم.

گفتنی است، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ۲۰ تیر ماه سال جاری دستور تبدیل کاربری بنای ایاصوفیه به مسجد را امضا کرد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دادگاه عالی اداری ترکیه تبدیل بنای ایاصوفیه به موزه را در سایه انتقادهای بین المللی لغو کرده بود.

اردوغان یک نسخه از این دستور را در صفحه خود در شبکه توییتر قرار داد. بر اساس این دستور، اداره مسجد ایاصوفیه به هیئت امور دینی در کشور داده شده و برای برگزاری نماز از آن استفاده می‌شود.

پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که بازگشایی ایاصوفیه به عنوان محل عبادت چیزی از هویت تاریخی آن کم نمی‌کند و مردم بیشتری می‌توانند آنرا ببینند.