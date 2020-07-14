واکنش حماس و جهاد اسلامی فلسطین به تصمیم تل آویو علیه مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن تمجید از موضع نهادهای دینی بیت المقدس در مخالفت با تصمیم صهیونیستها در بستن مصلای باب الرحمه به روی نمازگزاران در مسجد الاقصی، به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه گزندی به مصلی باب الرحمه واقع در ناحیه شرقی مسجد الاقصی هشدار دادند.

حماس در بیانیه خود از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست برای توقف خطری که مسجدالاقصی را از جانب رژیم صهیونیستی تهدید می کند، هرچه سریعتر وارد عمل شوند.

جهاد اسلامی هم در بیانیه خود اعلام کرد: تصمیم بستن دوباره باب الرحمه در چارچوب سلسله اقدامات مربوط به یهودی سازی مقدسات اسلامی و هتک حرمت مداوم مسجد الاقصی توسط صهیونیست هاست. تصمیم تل آویو، اقدام تجاوزکارانه ای است که در چارچوب جنگ اعلام شده علیه قدس است و همراهی آزادگان امت اسلامی و عربی برای حمایت از مسجدالاقصی را می طلبد.

چندروز پیش دادگاهی در فلسطین اشغالی حکم بستن مصلای باب الرحمه در مسجد الاقصی را صادر کرد که نهادهای دینی قدس در بیانیه ای مخالفت شدید خود را با آن اعلام کردند.