  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۶

در پی بروز درگیری‌های اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی؛

ظریف با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود گفتگو کرد

ظریف با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود گفتگو کرد

در پی بروز درگیری‌های اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی، وزیر خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز درگیری‌های اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان ضمن توصیه به طرفین برای خویشتنداری و آغاز گفتگو برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به پایان دادن به تنش‌ها اعلام کرد.

کد مطلب 4974345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      روسیه به عنوان بازیگر موثر تاریخی در قفقاز و متحد ارمنستان هم باید در جریان میانجیگری ایران قرار بگیرد و نظر روسیه هم اعمال شود تا بشود به یک صلح پایدار رسید که نتیجه آن کاهش نفوذ آمریکا در قفقاز شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه