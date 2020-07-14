به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز درگیریهای اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان ضمن توصیه به طرفین برای خویشتنداری و آغاز گفتگو برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به پایان دادن به تنشها اعلام کرد.
در پی بروز درگیریهای اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی؛
ظریف با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود گفتگو کرد
در پی بروز درگیریهای اخیر میان نیروهای آذری و ارمنی، وزیر خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفتگو کرد
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