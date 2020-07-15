به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در نخستین نشست هیئت امنای مجموعههای فرهنگیتاریخی که با حضور اعضای هیئت امنای مجموعههای ملی، معاونان و مدیران وزارتخانه و ۱۲ استان، بهشکل ویدئوکنفرانس، در کاخ سعدآباد برگزار شد، افزود: بحث هیئت امنایی شدن اماکن تاریخی مدتی مطرح بود و در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده بود اما یک مقدار زمان برد تا کارهای آن انجام شود و آئیننامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد. تلاش میشود تا در قالب هیئت امنایی شدن بتوانیم از همکاری و مشاوره دوستان استفاده و به نحو مطلوبتری این مجموعهها را اداره کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در قالب هیئت امنایی شدن، تلاش میکنیم تا فارغ از بودجه و امکانات دولتی بتوانیم از امکانات و کمکهای بیرونی نیز استفاده کنیم، تا کنون محدودیتهای قانونی برای استفاده از این امکانات داشتیم در حالی که بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور علاقهمند بودند تا در اداره این اماکن مهم، مشارکت کنند و به موضوع میراثفرهنگی کشور بپردازند.
مونسان گفت: سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان میزان درآمد وزارتخانه در قالب فروش بلیت و برنامههای اجرا شده در اماکن تاریخی بود که این درآمد بین این اماکن برای نگهداشت آنها توزیع شد. با این روندی که بهدلیل شیوع ویروس کرونا برای موزهها ایجاد شده است، تا پایان سال درآمد زیادی نخواهیم داشت و با یک چالش در نگهداشت این اماکن روبهرو خواهیم بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: ۳۴ هزار اثر ثبت ملی شده و ۲۴ اثر ثبت جهانی شده داریم، اعتباری که دولت برای نگهداشت این آثار در نظر گرفته است، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است یعنی به اندازه یک پروژه راه، سد یا یک نیروگاه، انصافاً انجام دادن کار با این بودجه محدود سخت است.
وی بیان کرد: از ظرفیت ماده ۲۷ به خوبی استفاده و تلاش کردیم بناهایی که قابلیت واگذاری دارند، حق بهره برداری آن را به مردم واگذار کنیم و از پول مردم برای نگهداشت و مرمت استفاده کنیم، اما شرایط سخت است اماکن تاریخی نیاز به هزینه دارند و با این بودجه اندک نمیتوان کار زیادی انجام داد.
محمدحسن طالبیان معاون میراثفرهنگی کشور در این نشست از افتتاح ۲۰۰ پروژه در حوزه میراث خبر داد و افزود: «این پروژهها به زودی آماده بهرهبرداری هستند.
او از ساماندهی و مستندنگاری ۷۴۸ هزار و ۳۰۷ شیء فرهنگیتاریخی از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال گذشته ۴۴۴ هزار و ۶۷۰ شیء از اموال مجموعهداران بخش خصوصی شناسایی و ساماندهی شده است.
برای کسب درآمد بیشتر اماکن تاریخی در جوار آنها فروشگاه راهاندازی شود
غلامعلی حدادعادل به عنوان عضو حقیقی هیئت امنای مجموعههای فرهنگیتاریخی در این نشست گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمک کند تا برخی از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بتوانند پایاننامههای خود را با این موضوع انتخاب و در این زمینه تحقیق کنند.
او افزود: در دنیا از طریق دو شیوه از موزهها و اماکن تاریخی کسب درآمد میکنند، نخست از طریق فروش بلیت و دوم راهاندازی یک فروشگاه در اطراف اماکن تاریخی تا گردشگران از این فروشگاه بتوانند محصولات فرهنگی و صنایعدستی آن کشور را خریداری کنند و در آمد بیشتری از فروش بلیت موزه کسب کنند. پیشنهاد میکنم در کنار اماکن تاریخی کشورمان یک فروشگاه راه اندازی شود.
در ادامه اعضای حاضر پیشنهادهای خود را مطرح کردند. در این نشست مجموعههای فرهنگیتاریخی که قرار است به شکل هیئت امنایی اداره شوند برای اعضا معرفی شدند، همچنین با تشکیل کمیسیون دائمی موافقت و مقرر شد جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا حداکثر تا دو هفته آینده تشکیل شود.
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