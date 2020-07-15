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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

استاندار ایلام خبر داد؛

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام

ایلام-استاندار ایلام از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: در رایزنی و پیگیری‌های بخ عمل آمده در خصوص جذب اعتبار مورد نیاز بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه کلیدی در سال جاری موافقت کرد.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای ایجاد راه دسترسی، خط انتقال فاضلاب و برق بیمارستان پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین موضوع شهرستان شدن بخش چوار در کمسیون سیاسی دفاعی تصویب و برای تصویب نهایی به دولت رفته است.

سلیمانی دشتکی ضمن تشکر از نگاه مثبت وزیر و مجموعه همکاران گفت: با وجود موانع فراوان با نظر مساعد وزیر محترم کشور و مجموعه همکاران امروز حامل این خبر خوب برای مردم استان و چوار هستیم.

وی افزود: این موفقیت را به مردم استان به ویژه به مردم خوب چوار تبریک می گویم و از همه کسانی که در این راستا دغدغه و پیگیری داشته‌اند نیز تشکر می‌کنم.

کد مطلب 4974773

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