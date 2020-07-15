اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: در رایزنی و پیگیری‌های بخ عمل آمده در خصوص جذب اعتبار مورد نیاز بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه کلیدی در سال جاری موافقت کرد.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای ایجاد راه دسترسی، خط انتقال فاضلاب و برق بیمارستان پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین موضوع شهرستان شدن بخش چوار در کمسیون سیاسی دفاعی تصویب و برای تصویب نهایی به دولت رفته است.

سلیمانی دشتکی ضمن تشکر از نگاه مثبت وزیر و مجموعه همکاران گفت: با وجود موانع فراوان با نظر مساعد وزیر محترم کشور و مجموعه همکاران امروز حامل این خبر خوب برای مردم استان و چوار هستیم.

وی افزود: این موفقیت را به مردم استان به ویژه به مردم خوب چوار تبریک می گویم و از همه کسانی که در این راستا دغدغه و پیگیری داشته‌اند نیز تشکر می‌کنم.