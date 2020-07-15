به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی با خبرنگاران استان یزد در مورد گرانیهای اخیر اظهار داشت: گرانی یک معضل کشوری است و نمیتوان در استان برای آن تدابیر ویژهای اندیشید اما وظیفه ما تنظیم بازار و نظارت و بازرسی واحدهای صنفی است که به نظر میرسد یکی از فعالترین استانها در این زمینه در سطح کشور هستیم.
وی افزود: یکی از چالشهای ما در استان یزد، نرخ گذاری اقلامی نظیر مرغ و تخم مرغ است زیرا در استانهای همجوار معمولاً نرخها بالاتر از یزد است و این امر نرخ گذاری در یزد را با مشکل مواجه میکند.
طالبی در مورد معدن مس علی آباد نیز بیان کرد: برای بهره برداری از این معدن ملاحظاتی وجود دارد از جمله اینکه معدن مس علی آباد یکی از غنیترین معادن با بالاترین عیار مس در کشور است همچنین حجم سرمایه گذاری این معدن بسیار بالاست و میتواند جهش اقتصادی بسیار خوبی برای شهرستان تفت و استان یزد ایجاد کند ضمن اینکه اشتغالزایی بالایی نیز دارد.
سرمایه گذاران مس علی آباد متعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود هستند
استاندار یزد ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در زمینه مسائل زیست محیطی این معدن مطرح است، مسئولیتهای اجتماعی آن است که خوشبختانه بر خلاف برخی معادن که تخریبهای جدی در یزد ایجاد کردهاند، سرمایه گذاران آن به این موضوع اهمیت میدهند و به آن متعهد هستند.
طالبی عنوان کرد: در هر حال، محیط زیست یکی از ملاحظات جدی ما در این زمینه است زیرا معدن مس علی آباد در شیرکوه به یکی از اصلیترین ذخیرهگاههای آبی استان به شمار میرود بنابراین اینکه چه تصمیمی برای بهرهبرداری یا عدم بهرهبرداری از این معدن گرفته شود، بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: اینکه بهرغم مجوزهایی که در گذشته برای بهرهبرداری از این معدن صادر شده، اما هنوز بهرهبرداری انجام نشده است، نشان دهنده این است که این ملاحظات برای ما پررنگ است.
استاندار یزد تاکید کرد: درخواست ما این است که یک فضای گفتگو در استان شکل بگیرد و موافقان و مخالفان بهرهبرداری از معدن درهزرشک نظرات خود را در فضایی آرام و به دور از تنش مطرح و آثار اقتصادی و زیست محیطی آن را مطرح کنند تا بتوانیم در نهایت به یک تصمیم درست در مورد معدن مس علی آباد برسیم.
وی اظهار داشت: در مجموع اگر مخالف شرکت مس بودم، از همان ابتدا، پایان کار این معدن را اعلام میکردم و اگر موافق صد درصدی بودم نیز مطالعات و جلسات تاکنون طول نمیکشید.
کاهش ۵.۱ درصدی نرخ بیکاری یزد در بهار ۹۹
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آمارهایی که در مورد نرخ بیکاری یزد منتشر شده است، افزود: بر خلاف این آمارها، شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان یزد هستیم به نحوی که نرخ بیکاری بهار امسال ۷.۶ درصد اعلام شده که این نرخ نسبت به بهار ۹۸ با کاهش ۵.۱ درصدی مواجه بوده است.
وی یادآور شد: این میزان کاهش در کشور کم نظیر است و یزد بالاترین کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور را داشته ضمن اینکه در طول یکسال و نیم گذشته، به طور مستمر شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان بودهایم.
استاندار یزد تصریح کرد: البته رویکردهای ما در زمینه اشتغالزایی تغییراتی داشته به عنوان نمونه تسهیلات پرداخت شده برای ایجاد اشتغال رصد نمیشد اما اکنون با دقت بالا رصد میشود تا اطمینان حاصل کنیم این تسهیلات منجر به ایجاد شغل جدید در استان میشود.
هدایت تسهیلات اشتغالزایی به سمت واحدهایی که بتوانند مشکل اشتغال زنان و فارغ التحصیلان را رفع کنند
وی ادامه داد: ضمن اینکه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از این پس در استان یزد به سمت راه اندازی واحدهایی میرود که بتوانند مشکل اشتغال زنان و بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی را حل کنند.
طالبی گفت: نرخ بیکاری مردان در استان یزد همواره تک رقمی بوده اما بیکاری ۳۰ درصدی بانوان استان، نرخ بیکاری استان را افزایش داده است.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد علت عدم انتخاب مدیران بومی برای ادارات استان یزد اظهار داشت: در اغلب موارد تلاش ما معرفی مدیران بومی است و تاکنون نیز این امر محقق شده اما در مواردی گزینههای مورد نظر وزارتخانههای مرتبط از گزینههای معرفی شده توسط استان قویتر هستند.
ظرفیتهای مدیریتی استان یزد قابل دفاع نیست
وی افزود: متأسفانه پتانسیل مدیریتی در استان یزد مطابق با برخی ظرفیتهای استان رشد نکرده، مدیران خوبی داریم اما در اینکه بگوییم افرادی داریم که بتوانند نگرانیهای مدیریتی آینده استان را رفع کنند، دچار تردید هستیم.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد پروژههای بزرگی که توسط قرارگاه خاتم الانبیا در استان در حال اجراست، بیان کرد: خط دوم انتقال آب از خرسان به یزد همچنین خط آهن یزد اقلید از مهمترین و بزرگترین این پروژه هاست که امروز و فردا با حضور فرمانده این قرارگاه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی عنوان کرد: تأمین اعتبار راه آهن یزد اقلید بر عهده دولت است و در سفر رئیس جمهور در سال گذشته اعتبار مورد نیاز اختصاص یافت اما لازم است کارگاههای این پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا فعال شود تا این پروژه هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسد زیرا از اهمیت بسیاری هم به لحاظ اتصال به مثلث گردشگری یزد اصفهان شیراز و هم به لحاظ توسعه صنعتی و معدنی برای استان برخوردار است.
استاندار یزد تاکید کرد: پروژههای دیگری نیز توسط این قرارگاه در حال اجراست که در سفر فرمانده آن به استان یزد مورد بازدید قرار میگیرد و امیدواریم به توافقهایی برسیم که اهم این پروژهها هرچه سریعتر اجرا و بهره برداری شود.
به گزارش مهر، استاندار یزد در این نشست در مورد آسیبهای اقتصادی استان از کرونا، انتخاب مدیران ادارات، آب مورد نیاز صنایع، وضعیت صنایع فولادی و … به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
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