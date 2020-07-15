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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

جزئیات استخدام ۲۵ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش اعلام شد

جزئیات استخدام ۲۵ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش اعلام شد

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش جزئیات استخدام ۲۵ هزار نفر در آموزش و پرورش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یارمحمد حسین‌بُر مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در شبکه خبر گفت: قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس در شهریور ۱۳۹۷ ابلاغ شد که قانون مکلف کرد تا پایان برنامه ششم تمام مشمولان را به جذب آموزش و پرورش درآوریم و چهار گروه پیش‌بینی شد شامل آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی هم می شود اما بر اساس متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ملزم به شرکت در یک آزمون داخلی هستند که آزمون برگزار شده است.

وی ادامه داد: ۲۵ هزار و ۴۹۷ مجوز سازمان اداری و استخدامی صادر کرده است و بر اساس امتیازات فضلی و بر اساس مقایسه با سایر واجدین این قانون و پس از طی دوره آموزشی، آنها جذب می شوند.

حسین‌بُر گفت: از قبل یک فرم امتیاز بندی را طراحی و به استان‌ها ابلاغ کردیم که مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش دهندگان بر اساس امتیازات مشخص می‌شوند. دوره‌های آموزشی نیز در دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود. در حال حاضر ۵۸ هزار و ۱۰۰ نفر از همکاران جزو این گروه‌ها هستند که تا پایان سال ۱۴۰۰ مکلف به جذب آنها هستیم.

کد مطلب 4974851

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