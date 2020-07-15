مرمت بیش از ۲۰ هزار نقطه خرابی در سطح معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: اجرای طرح بهسازی معابر در سال ۱۳۹۹ طبق برنامه از ابتدای فروردین ماه سال جاری آغاز شده و حتی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا نیز ادامه داشته است. طی ۳ ماه نخست سال جاری و با وجود عدم امکان فعالیت در ۲۲ روز از این بازه زمانی به دلایلی همچون بارندگی یا ممنوعیت تردد کامیون‌های حمل آسفالت، ۲۰ هزار و ۵۹۹ نقطه خرابی در سطح معابر پایتخت اصلاح و مرمت شده است.

وی با بیان آنکه طی بهار سال جاری، ۹۹ معبر در چهارگوشه پایتخت مورد تراش و روکش کلی آسفالت قرار گرفته است، یادآور شد: در ۳ ماه نخست امسال در هر یک از مناطق ۲۲ گانه به طور متوسط حدود ۹ هزار تن آسفالت صرف اقدامات مربوط به نگهداشت معابر شده است و مساحت معابر بهسازی شده در سطح پایتخت طی مدت زمان یادشده به حدود یک میلیون و ۲۴۴ هزار مترمربع می‌رسد.

صبوری در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان آنکه در ۳ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار و ۶۰۰ تن آسفالت صرف مرمت و روکش کلی معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی شده است، افزود: در حال حاضر بزرگراه‌های امام رضا (ع)، آزادگان، شهید مدرس، شهید همت، شهید باقری، شهید چمران، شهید خرازی، خاوران، فتح و جلال آل احمد تحت اجرای اقدامات ترمیمی است و مراحل ارجاع کار به پیمانکار در مورد سایر بزرگراه‌هایی که نیاز به مرمت روکش آسفالت دارند، در حال انجام است.

وی همچنین در تشریح اقدامات انجام شده به منظور بهسازی خطوط اتوبوس تندرو (بی آر تی)، از پخش و اجرای بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ تن آسفالت در خطوط یک، ۴، ۷ و ۱۰ خبر داد و گفت: مرمت و اصلاح مسیرها و ایستگاه‌های بی آر تی ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون آسفالت پلیمری و بتن الیافی ادامه دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان آنکه طرح بهسازی معابر امسال نیز با اتکا به ظرفیت کارخانجات آسفالت شهرداری تهران در حال اجرا است، امکان کنترل کیفی آسفالت در محل کارخانه، صرفه‌جویی اقتصادی در مقوله تأمین آسفالت و تأمین نیاز مناطق شهرداری تهران به این محصول استراتژیک را از مهمترین مزایای طرح بهسازی معابر شهر تهران برشمرد و یادآور شد: امسال نیز تولید، پخش و اجرای دستکم یک میلیون تن آسفالت در سطح معابر بزرگراهی و غیر بزرگراهی هدف گذاری شده است.