اصول پنجگانه برای تحقق شعار سال

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سیداحمد میرعمادی *: سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهت تولید» نامگذاری شد از آنجا که چهار سال متوالی است که رهبر معظم انقلاب، شعار سال را با محوریت مسائل اقتصادی تعیین می‌کند، درباره شعار سال چند نکته مهم است:

اول: تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نوعی سیاست گذاری برای کشور و منشور راه و تعیین‌کننده خط فکری و عملی مردم و مسئولان است، همه باید بر روی آن متمرکز بشوند و در چارچوب شعار سال حرکت کنند.

دوم: هر کس باید در رابطه با شعار سال این سوال را از خودش داشته باشد که نسبت به شعار سال چه وظیفه‌ای دارد، دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، مردم، صاحبان حرف و کسب و کار، همه باید نسبت به وظایف خودشان احساس مسئولیت بکنند و در طول سال اقدامات خودشان را ارزیابی کنند و در پایان سال نتیجه را اعلام کنند ۰ در حقیقت قدم برداشتن در راستای تحقق شعار سال یک تکلیف شرعی است برای اینکه حفظ نظام از واجبات است و هر کاری را که در راستای حفظ نظام لازم باشد یک تکلیف شرعی و واجب الهی است.

سوم: استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران از همه توان خود در تمام عرصه‌ها استفاده کرده است اما با عنایات خدای متعال و هدایت و تدبیر مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم، در تمام عرصه‌ها شکست خورده است، از جمله در عرصه نظامی، تهاجم فرهنگی، فشارهای بین‌المللی تا تحریم اقتصادی و۰۰۰ تنها زمینه‌ای که روزنه امیدی برای دشمن وجود دارد بعد اقتصادی است و ما همچنان در بعد اقتصادی دچار چالش و مشکلات هستیم، با روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های اقتصادی شدت یافته و به اوج خود رسیده است، در واقع ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، برای مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی تنها راه حل، تحقق شعار سال است.

اصول پنجگانه تحقق شعار سال

ازنظر رهبر معظم انقلاب، برای تحقق شعار سال، رعایت اصول پنجگانه لازم است:

۱- تکیه بر توان داخلی و توانمندی‌های انسانی و منابع زیرزمینی کشور

۲- مدیریت جهادی و انقلابی، همچنین به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور

۳ - ارتقاء کیفیت تولید کالاهای داخلی

۴- تغییر نگاه‌ها به تولید داخلی؛ همه باید این نگاه را داشته باشد که حفظ استقلال اقتصادی کشور، اقتدار و پیشرفت، خودکفایی و قطع وابستگی در گرو تولید داخلی است

۵ - سلامت نظام اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، قطعاً برداشتن موانع جهش تولید یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق شعار سال است این اصول پنجگانه برای تحقق شعار سال یک امر ضروری است و همواره مقام معظم رهبری به آنها سفارش کرده است

تردیدی نیست با هماهنگی قوای سه گانه و همراهی مردم و تلاش دست‌اندرکاران اقتصادی کشور می‌توان در این جنگ اقتصادی به پیروزی نائل شد.

* استاد حوزه علمیه قم