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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۵

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

رکورد مبتلایان به کرونا در مرکزی زده شد/ شناسایی ۱۴۴ مورد جدید

رکورد مبتلایان به کرونا در مرکزی زده شد/ شناسایی ۱۴۴ مورد جدید

اراک رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۴ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شمار مبتلایان به این ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به پنج هزار و ۲۰۷ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به بستری ۳۱ مورد از ۱۴۴ مورد جدید مبتلایان در بیمارستان‌های استان، عنوان کرد: این افراد مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

جمالیان افزود: ۱۱۳ مورد جدید دیگر نیز به‌صورت سرپایی بوده و تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شدند.

وی در خصوص آمار فوت ناشی از کرونا در استان، گفت: چهار مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی گزارش شده که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس به ۲۳۹ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با ابراز نگرانی از وضعیت شیوع بیماری کرونا، تصریح کرد: از مردم انتظار می‌رود از حضور در خیابان‌ها و مراکز پرازدحام خودداری کنند و حتماً همچون اوایل این بیماری پروتکل‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها به‌طور مکرر و زدن ماسک را رعایت کنند.

کد مطلب 4975094

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