محققان روس به آنتی بادی ویروس کرونا دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، محققان انستیتو بیولوژی مولکولی و سلولی سیبری شاخه آکادمی علوم روسیه در نووسیبریسک برای نخستین بار در این کشور به آنتی بادی های خنثی کننده ویروس کرونا دست یافتند.

به گفته الگا دروخوا دبیر اجرایی کارگروه ضد ویروس کرونا در این انستیتو، ادامه تحقیقات در این زمینه، مبنایی برای توسعه روش های درمانی و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا را فراهم می کند.

او در این باره گفت: مرکز تحقیقاتی نووسیبیرسک نخستین مقر در روسیه است که توانسته به آنتی بادی های فعال کووید۱۹ دست یابد. برای این منظور از نمونه خون اهدایی افرادی که قبلا به ویروس کرونا مبتلا بودند و همچنین فناوری خاص برای طبقه بندی لیمفوسیت ( نوعی از گلبول های سفید خون که در سیستم ایمنی بدن انسان نقش مهمی دارند) استفاده شده است.

به گفته این محققان، آنتی بادی های به دست آمده می توانند از ابتلای بدن انسان به ویروس کرونا جلوگیری کنند.

نتایج به دست آمده از این تحقیق سنگ بنای پژوهش های بیشتر فراهم می کند.