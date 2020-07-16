تمدید تحریم تسلیحاتی تاثیری بر توان دفاعی ایران ندارد

حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام قرار است در مهرماه به پایان برسد، گفت: مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که آمریکا قابل اعتماد نیست و در هیچ صحنه‌ای از صحنه‌های سیاسی جهان اعتمادی از خود به یادگار نگذاشته است.

وی با اشاره به عهد شکنی متعدد رئیس جمهور آمریکا و خروج از معاهدات بین‌المللی گفت: ترامپ شاخص رفتارهای متناقض همه سردمداران آمریکا در طول تاریخ است به همین دلیل در چنین وضعیتی پذیرش هر نوع مذاکره با آمریکا رفتاری غیر عاقلانی تلقی می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که دولت آمریکا با آن درگیر است اشاره و تصریح کرد: امروز آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی در رابطه با مسائل داخلی و نحوه عملکرد دولت در مقابله با بیماری کرونا و همچنین نژادپرستی قرار دارد.

حجت الاسلام تویسرکانی ادامه داد: در خارج از آمریکا نیز دولت ایالات متحده با خروج از معاهدات بین‌المللی و نقض توافقات خارجی بر عهد و پیمان‌های که حتی با هم پیمانان خود داشته نیز پایبند نبوده است، اگر در چنین شرایطی در داخل کشور ما هنوز افرادی باشند که اعتمادی به آمریکا دارند باید به عقل سیاسی آنها شک کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمدید تحریم تسلیحاتی هیچ تأثیری بر توان دفاعی ایران نمی‌تواند داشته باشد خاطر نشان کرد: ما در این چهل سال همواره در حوزه دفاعی مورد شدیدترین تحریم قرار داشته ایم و امروز هر دستاوردی در حوزه‌های مختلف نظامی در عرصه هوایی، دریایی، زمینی و موشکی داریم محصول تلاش‌های نیروهای انقلاب است و با وجود شدیدترین تحریم‌ها است و این پیشرفت‌ها و دستاوردها همچنان در ریل حرکت قرار دارد و متوقف نمی‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج تصریح کرد: ما پیش از این به چه توانی از سوی ابرقدرت‌ها دست پیدا کرده ایم که بخواهیم در اثر این تحریم دچار تزلزل شویم.

حجت الاسلام تویسرکانی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را یک موضوع سیاسی دانست و گفت: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بیشتر یک موضوع سیاسی است تا اینکه نظامی باشد و خود آمریکایی‌ها هم این را به خوبی می‌دانند، آنها تلاش می‌کنند با استفاده از ابزار رسمی و جنگ رسانه‌ای ایران را دیگر در افکار عمومی جهان، کشوری جنگ طلب معرفی کنند که به دنبال گسترش سلاح‌های غیر متعارف است.

وی درباره اینکه دولت ایران در مقابل تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تمدید تحریم تسلیحاتی چه واکنشی داشته باشند، گفت: ما باید یک تلاش دیپلماتیک جهانی به صورت جهادی انجام دهیم که از این دامی که آمریکا پهن کرده اند بیرون بیایم و رفتار ایران در دنیا به عنوان یک رفتار منطقی و عاقلانه معرفی شود.