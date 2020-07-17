مشکلات فروش سهام عدالت خود را به خبرگزاری مهر اطلاع دهید

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از آزاد سازی سهام عدالت با ابلاغ مقام معظم رهبری می‌گذرد و در این مدت اقدامات مناسبی برای انتخاب شیوه آزاد سازی و مشاهده دارایی‌ها در سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری انجام شد. در ابتدا بیش از یک ماه به تمامی ۴۹ میلیون سهام دار عدالت این مهلت داده شد که شیوه آزاد سازی سهامشان را انتخاب کنند. پس از این انتخاب در ابتدا فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از طریق بانک‌ها میسر شد و تعدادی از سهام داران به بانک برای فروش سهام عدالتشان وکالت دادند بعد از مدتی مهلت فروش از طریق بانک به پایان رسید و کارگزاری‌ها مسئول فروش سهام عدالت شدند به این صورت که مردم با مراجعه به سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند و کارگزاری این سفارشات را تجمیع کرده و نهایتاً به فروش رسانده و مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کنند.

اما رفته رفته مشکلات این سامانه‌ها معضلاتی را برای سهامداران ایجاد کرد. یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر که به خیال آمادگی سامانه‌ها و برای اینکه بتوانند مبلغ سهامشان را به یکی از زخم‌های اقتصادی‌شان بزنند به بانک و یا کارگزاری مراجعه کرده و درخواست فروش خود را ثبت کردند اما علی‌رغم ادعای رئیس شرکت سپرده گذاری مبنی بر واریز سهام عدالت به اکثر سهامداران با بررسی میدانی خبرنگار مهر، این نتیجه محرز شد که نه تنها بسیاری از افرادی که سهامشان را به بانک‌ها فروخته‌اند پولی برایشان واریز نشده یا مبلغ واریزی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالتشان بوده بلکه بسیاری از افرادی که از طریق کارگزاری‌ها سهامشان را فروخته‌اند نیز نتوانسته‌اند پولی دریافت کنند. مشکل دیگر نیز این بود که برخی حتی امکان ورود به سامانه کارگزاری‌ها را نداشتند و هنگام مراجعه پیغام «شماره تلفن نامعتبر است» را دریافت می‌کردند.

در همین راستا خبرگزاری مهر برای پیگیری این موضوع، اقدام به طراحی فهرستی الکترونیکی کرد که به وسیله آن تمامی سهامداران عدالتی که با دو مشکل ذیل رو به رو هستند می‌توانند اطلاعاتشان را ثبت کنند.

۱. سهامدارانی که سهام عدالت خود را با هر روشی (مراجعه به بانک یا مراجعه به کارگزاری) فروخته‌اند ولی پولی به حسابشان واریز نشده یا ناقص واریز شده است.

۲. سهامدارانی که نمی‌توانند درخواست فروش خود را در سامانه‌های کارگزاری‌ها ثبت کنند.

گفتنی است این فهرست نهایتاً به شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل ارسال خواهد شد.

در صورتی که در فروش سهام عدالت خود به هر یک از دو مشکل بالا برخورده‌اید، برای ثبت اطلاعات جهت پیگیری اینجا را کلیک کنید.