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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

مهر پیگیری می‌کند

مشکلات فروش سهام عدالت خود را به خبرگزاری مهر اطلاع دهید

مشکلات فروش سهام عدالت خود را به خبرگزاری مهر اطلاع دهید

بسیاری از سهامدارانی که سهام عدالتشان را فروخته اند مبلغی برایشان واریز نشده است.به همین دلیل خبرگزاری مهر با ارائه فهرستی الکترونیکی اقدام به جمع آوری اطلاعات جهت پیگیری این موضوع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از آزاد سازی سهام عدالت با ابلاغ مقام معظم رهبری می‌گذرد و در این مدت اقدامات مناسبی برای انتخاب شیوه آزاد سازی و مشاهده دارایی‌ها در سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری انجام شد. در ابتدا بیش از یک ماه به تمامی ۴۹ میلیون سهام دار عدالت این مهلت داده شد که شیوه آزاد سازی سهامشان را انتخاب کنند. پس از این انتخاب در ابتدا فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از طریق بانک‌ها میسر شد و تعدادی از سهام داران به بانک برای فروش سهام عدالتشان وکالت دادند بعد از مدتی مهلت فروش از طریق بانک به پایان رسید و کارگزاری‌ها مسئول فروش سهام عدالت شدند به این صورت که مردم با مراجعه به سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند و کارگزاری این سفارشات را تجمیع کرده و نهایتاً به فروش رسانده و مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کنند.

اما رفته رفته مشکلات این سامانه‌ها معضلاتی را برای سهامداران ایجاد کرد. یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر که به خیال آمادگی سامانه‌ها و برای اینکه بتوانند مبلغ سهامشان را به یکی از زخم‌های اقتصادی‌شان بزنند به بانک و یا کارگزاری مراجعه کرده و درخواست فروش خود را ثبت کردند اما علی‌رغم ادعای رئیس شرکت سپرده گذاری مبنی بر واریز سهام عدالت به اکثر سهامداران با بررسی میدانی خبرنگار مهر، این نتیجه محرز شد که نه تنها بسیاری از افرادی که سهامشان را به بانک‌ها فروخته‌اند پولی برایشان واریز نشده یا مبلغ واریزی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالتشان بوده بلکه بسیاری از افرادی که از طریق کارگزاری‌ها سهامشان را فروخته‌اند نیز نتوانسته‌اند پولی دریافت کنند. مشکل دیگر نیز این بود که برخی حتی امکان ورود به سامانه کارگزاری‌ها را نداشتند و هنگام مراجعه پیغام «شماره تلفن نامعتبر است» را دریافت می‌کردند.

در همین راستا خبرگزاری مهر برای پیگیری این موضوع، اقدام به طراحی فهرستی الکترونیکی کرد که به وسیله آن تمامی سهامداران عدالتی که با دو مشکل ذیل رو به رو هستند می‌توانند اطلاعاتشان را ثبت کنند.

۱. سهامدارانی که سهام عدالت خود را با هر روشی (مراجعه به بانک یا مراجعه به کارگزاری) فروخته‌اند ولی پولی به حسابشان واریز نشده یا ناقص واریز شده است.

۲. سهامدارانی که نمی‌توانند درخواست فروش خود را در سامانه‌های کارگزاری‌ها ثبت کنند.

گفتنی است این فهرست نهایتاً به شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل ارسال خواهد شد.

در صورتی که در فروش سهام عدالت خود به هر یک از دو مشکل بالا برخورده‌اید، برای ثبت اطلاعات جهت پیگیری اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 4975197
محمد امین دژمان

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    نظرات

    • حمید IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      3 1
      پاسخ
      دولت یک فرصت دیگر برای روش فروش آزاد وغیر آزاد بگذارد چون مافکر میکریم سهامان اگر اطنانی باشد میتوانیم بفروشیم ممنون
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      سلام من 50 روز ثبت فروش کردم تازه بهم گفتن شماره تلفننا معتبر در صورتی که شمارم درست خود سامانه تایید کرده
    • سیدمحمد حسینی IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      14 0
      پاسخ
      سلام من الان نزدیک به دوماه هستش سی درصد سهام عدالتم دربانک رفاه به فروش گذاشتم اما چیزی برام نریختن هیچ مشکلی هم ندارد بانک میریم میگن باید بریزن مسول کارگزاری میگه همه را ریختم چکار کنم نیاز دارم .
      • ارمن IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
        0 0
        منم همین طور 3 ماه شد 100،تومن واریز کردن
    • مهدی US ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      توروخدا پیگیر کارگزاری سرمایه و دانش بشید ما۱۴خرداد زدیم فروش ۹۰۰تومن ریختن
      • امین JP ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
        3 1
        سلام خسته نباشید من بیش از 2 ماه هستش که سهام عدالتم رو به فروش زدم از بانک مهر ولی تا بحال هیچ وج نقدی ندادن یعنی اصلا نفروختن میرم به سایت بانک قسمت فروش سهام میگه شما در تاریخ 99.2.2230درصد از سهام
      • IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
        0 0
        برو خداتو شکر کن من دو ماه مهرافرین زدم یک ریال نیومده
    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      خواهش میکنم آقای فهیمی لطفا رسیدگی کنید الان 50روز شد بخدا گرفتارم شماره همراهم تو سامانه تایید شده ولی کارگزاری میزنه نا معتبر
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      اساسا سهام عدالت دراختیار صاحب سهم قرار نگرفته است روش مستقیم یعنی امکان معامله در کارگزاری بورس درحالیکه این موضوع برای دارنده سهام امکان پذیر نیست لطفا در این مورد گزارش تهیه کنید
    • فرهاد IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      3 1
      پاسخ
      تورو خدا به دادمان برسید. ما مشکل ورود و سامانه کارگزاری ها داریم .نیاز مبرم به مبلغ سی درصد فروش داریم
    • ایدین IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      8 2
      پاسخ
      ممنون از احساس مسئولیت شما تنها امید ما خبرگزاری هایی چون شما هستید
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      14 2
      پاسخ
      سلام ،هجدهم خردادماه ۳۰درصد سهام عدالتم رو از طریق بانک صادرات فروختم ،الان ۲۷ تیرماهه ولی هنوز یک ریال هم برام نریختن ،اطلاعات حساب وشماره تلفنم هم درسته خواهش میکنم پیگیری کنید
    • کاربر IR ۰۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      4 0
      پاسخ
      در کارگزاری مفید ثبت نام کردم ولی اجازه عبور برای ازاد سازی نمی دهد زنگ میزنم میگه نفر پنجاهم هستید باید منتظر باشید مردم را علاف کردید
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      8 0
      پاسخ
      من سهام و برای خرید جهیزیه فروختم تروخدا بانک ملی رو پیگیری کنید
    • نیلوفر IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      4 0
      پاسخ
      من الان حدود پنجاه روزه تو بانک مسکن برا فروش گذاشتم فقط ۶۰۰ تومن ریختن خواهش میکنم پیگیری کنید یه خبرم از بانک مسکن بگیرید
    • amin IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      4 1
      پاسخ
      سلام حدود 50 روزه توی کارگزاری کیان ثبت فروش کردم اما هنوز فقط 250 هزار واریز کردن. لطفا کارگزاری کیان پیگیری کنین. ممنون
      • مهران رحیمیان ۱ IR ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        4 0
        هفتم خرداد فروش دادم به بانک سپه لرستان تاکنون یک ریال واریز نشده
    • پیام‌ IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام ‌من‌سهام ‌خودم‌ وخانوادم‌ رو ۱۳خرداد به‌بانک‌ سپه‌ حضوری‌ فروختم ولی‌تاامروز ۲۸تیر دریغ ‌از یه ‌ریال ‌برامون ‌نریختن ‌سهام‌خانمم‌ روهم ‌همون ‌روز از سداد بانک‌ملی ‌ازکافی‌نت ‌فروختیم‌ اونم‌ نریختن‌
    • مسعود جبرائیلی IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      3 0
      پاسخ
      با سلام .من بزرگترین اشتباه زندگیمو ۱۲ خرداد کردم اونم فرو سهام عدالت ب بانک ملی نادرست کار بود.از اون روز قریب به ۵۰ روزه گذشته و هیچ ریالی ب حساب من واریز نشده . ما بدبخت بیچاره ها چی داریم دیگه اخه
    • فرهاد US ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      بانک سپه خیلی اذیت میکنه برادربنده بابت فروش سهام عدالتش دریک روز ساعت باهم ۱۰خرداد فروختیم سهام یه میلیونی بود بع حساب برادرم نزدیک به ۹میلیون بانک ملت ریخته اما بانک سپه بع بنده کلا ۴میلیون هشتصد
    • مصطفی IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      بیش از پنجاه روز هست کاگزاری سعدی سهام گذاشتم برا فروش داخل سایت واریزی زده اما به حسابم نیومده کسی هم جوابگو نیست
    • امیرحسین IR ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      7 1
      پاسخ
      بنده از 16 تیرماه درخواست فروش 30درصد سهامم رو از طریق سایت سداد بانک ملی انجام دادم هنوز متاسفانه کارگزار ناظر هم مشخص نشده برای سهام من یک کد پیگیری دارم ولی هیچ جایی نمیشه از این کد استفاده کرد.
    • mani IR ۰۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      6 0
      پاسخ
      چرا رهبر اجازه برداشت داده و دولت مردهای عزیز اجازه نمیدن پول به حساب مردم بیاد . کاش جاتون با مردم عوض بشه.😢
    • زهرا IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      3 0
      پاسخ
      دو ماه پیش به کارگزاری بانک ملی سهام عدالتم رو فروختم حدود پنجاه روز پیش ۱۶۰۰ برام واریز شد از اون روز به بعد هیچ مبلغی واریز نشده وبانک که میرم میگه به ما ربطی نداره
    • ali IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      3 0
      پاسخ
      من ۶ خرداد ثبت نام کردم بانک ملی.امروز ۲۹ تیر واریزی صفر..با هر شمارای ک اعلام کردن تماس میگرم اشغال بخدا قسم.بانک رفتم میگن برو بشین خونت.دولت میخواست از دست مردم درآرش ک موفق شد.بانک ملی ازهمه بانکه
    • مسعودحسنی IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام همه دروغگو؛۲۹خردادازکارگذاری مهرآفرین ۳۰%فروختم وای۶۰%ارزش سهام کسرشدوبه گفته بعضی هاشماره شباوحسابم فعال یارانه وسودسهام این چندسال واریزمیشه مردم چی فرض کردیدشرم کنید.
    • داریوش IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      0 1
      پاسخ
      سلام من دوماه میشه از بانک قرض الحسنه رسالت ثبت فروش کردم هنوز پولی واریز نشده بانک هم جواب نمیده توروخدا یه کاری بکنید
    • حمید IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      کجا کلیک کنیم وقتی لینک نزاشتین؟ کاره دولت هم همینجوریه میگه درخواست فروش بزنین ولی میزنی میگه شماره نامعتبر..رفتم یه خط دیگه گرفتم ویرایشوانجام دادم یه ماهه دارم میزنم ولی باز میگه شماره نامعتبر
    • ناصرقاسمی IR ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام پنجاه روزه شده درخواست فروش بانگ ملی دادم فقط یک ملیون وهشتصد تویه مرحله واریز کردن دیگه خبری نیس .والله بخدا گرفتارنبودیم نمیفروختیم خداازتون نگذره
    • جمشید IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بلنک ملی رو لطفا پیگیری کنید افراد زیر 18سال گرفتاریم بخدا
    • ناصردیندار IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 0
      پاسخ
      ۶خرداد من بانک ملت بچه هایم بانک سپه فروش سهام عدالت اقدام کردیم یک ریال واریز نشده
    • هادی IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام الان یک ماهه خطای شماره سهام دار نامعتبر میزنه ولی زمان انتخاب روش مستقیم دقیقا همین شماره ثبت شده و بنام سهامداره،لطفا پیگیری کنین
    • ناصر IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام.بدادمان برسید.چرابانک ملی تاحالا دوماه شده پول فروش سهام عدالت واریزنمیکنه
    • علیرضا IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سیم کارت به نام افراد زیر 15 سال نمیدن . برای ثبت فروش سهام عدالت باید سیم کارت به نام فرد باشه . من برای فروش سهام بچه ام به مشکل خوردم. هیچ کسی پاسخ گو نیست ؟
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      60 روزه فروش زدم تو سایت بانک ملت هیچ پولی برام نیومده ولی سهام خواهرمو یک ماه بعد تو سایت کارگزاری فروش زدم براش واریز شده . شانسی یه عده رو براشون میریزن بگن بقیه مشکل داره در صورتی پول تو حساب بانکهاست
    • شهریارصالحی IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      5 0
      پاسخ
      من ازهفتم خردادماه جهت فروش سی درصدسهام عدالت اینترنتی به کارگزاری بانک صادرات مراجعه کردم ولی تاامروزیعنی سی ام تیرماه یک ریال به حسابم واریزنشده است وکارگزاری بانک صادرات هم هیچ جوابی نمی دهد.
    • آرین IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 1
      پاسخ
      سلام نزدیکه یک ماهه سهام خودموفروختم اماهیچ خبری ازپول نیست.چطوری میتونم ازبانک خبربگیرم دراین مورد؟؟
    • حسین ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 1
      پاسخ
      باسلام من 50روز است سهام خود را ازاد کردم یک میلیون واریز کردند از بقیه خبری نیست بانک ملی هم جواب گو نیست اما بانک صادرات پول سهام عروس من را تمام کمال واریز کرده یعنی 3700هزارتومان
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      سلام هیچ سامانه ای نمی پذیرد که 30%سهام را بفروشد چون شماره موبایل ثبت شده بنام خودم نیست گفتند برای تغییرموبایل به sahamedalat.ir مراجعه شود بیش از10 روز است این اقدام را کرده ولیکن خبری نیست...
    • کوروش علی پور IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید 40 روزه از طریق ایوا فروخته ام اما هنوز پولی برام واریز نشده
    • مهین گودرزی IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      با سلام.من در تاریخ25 خرداد سهام عدالتم به سایت بانک ملت فروختم و ثبت هم شد.احراز هویت هم انجام دادم و شبا هم درسته خواهشن شما پیگیری کنید.با تشکر از خبرگزاری مهر
    • حسینی IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وقــــت بخــیر ۵۰روز از فروش ۳۰%سهام عدالت میگزره ۵روز کجاری کجا ۵۰روز کجا چرا هیچکس جوابگو نیس مردم اذیت میکنید با جوابهای سربالا هیچکس نیس که جواب درستی بده...؟ بانک ملت جوابگو باش
    • احمد IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام بنده سامانه ایوابانک ملی50روز فروختم هنوز هزارتومن نگرفتم توروخدا یکی کاری بکنه ماهم مشکل داریم
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من 45 روراست من ثبت فروش به بانک ملی فروختم هیچ پولی واریز نشده بانک ملی کی پول مارا میده
    • ابراهیم پروانه IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سهام پونصدیه ۱۲غیرحضوری به کارگزاری تجارت فروختم دریغ ازدو زار شماره تلفن بنام خودم شبا هم تاییدشده توروخدابریزین تورو به دست بریده ابولفظل گرفتاریم مدیونیم گرفتاریعنی چی
    • قاسم علیزاده چوکتو IR ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چرا این دولت به فکر مردم نیست؟ خدارو خوش نمیاد مردمو سرکار بزارن بابت فروش سهام عدالت اگه کسی نیاز نداشت هیچ وقت اقدام به فروش نمیکرد انقدر مردمو شکنجه ندید لطفا
    • هادی IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      3 0
      پاسخ
      الان نزدیک یک ماهه در کارگزاری مفید درخواست فروش ثبت کردم ولی هیچ مبلغی واریز نشده کارگزاری هم هیچ جوابی نمیدهد لطفا پیگیری کنید
    • حسین IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      2 1
      پاسخ
      سلام الان ده روزه درخواست فروش سی درصد سهام عدالت از کارگذاری آگاه دادم هنوز وضعیتش رو حالت انتطار تایید سمات هست!هم شماره شبا هم تلفن درسته چرا بعد ده روز نباید سمات تایید کنه اطلاعات رو؟
    • محمد IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بانک اقتصادنوین چکارمیکنی!ملتوفقط سرکارگذاشتن
    • تمدن NL ۰۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 1
      پاسخ
      باسلام دلیل اینکه نمیتونم شماره همراهمو ویرایش کنم چیه؟؟ هرچی ویرایش میکنم باز همون شماره قبلی ثبت میشه!!!
    • شیما IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من یکماه فروختم از بانک ملی .به ۱۵۶۹زنگ میزنم میگه ناظر ندارید . یعنی چی اخه . همه کارارو حل کردم . ایم درسته ادم کلاهبرداری کنه اخع
    • ب غ IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ازسدادبانک ملی ۱۶تیرماه دربستام بانک ملت۱۷تیرماه ثبت فروش زدم پیگیری میکنی تکراری میآورد به استعلام سهام میریم مینویسد تاکنون ازطرف این سایتها درخواست فروش نشده بقیه کارگزاری ها هم یک بهانه برای عدم
    • ب غ IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کارگزاری ها مینویسدکدملی فاقدسهام است الان هم ۲مردادتلفن نامعتبراست ۱۶تیرماه ازسدادبانک ملی و۱۷تیرماه دربستام بانک ملت ثبت فروش خورده دراستعلام اینان هنوزبفروش نگذاشتند درخواست دوباره میدی تکراری است
    • توران سلیمانی IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      1 0
      پاسخ
      سلام بیش از یک ماه درخواست فروش دادم حالا نمیتونم وارد کارگزاری بانک ملی بشم
    • H FR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      3 0
      پاسخ
      سلام من ۱۸ خرداد ۳۰ درصد سهامم رو فروختم ب بانک صادرات تا الان ک ۲ تیرماه هستش هیچی واسم نریختن توروقران پیگیری کنید بانک صادرات رو.شماره شبا و تلفنم هیچ مشکلی نداره اگه نیاز نداشتیم نمیفروختیم که.
    • ممکک IR ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خواهشا به داد مردم برسید من سی روز سهام فروختم‌ از طریق بانک سپه بدون واریزی یک ریال اگر نیاز نداشتیم این قدر پیگیر نبودیم.
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا کسی نیست که به کار ما رسیدگی کنه!؟ 19 خرداد سهامم رو آزاد کردم و بعد از کلی دوندگی 15 تیر موفق شدم که درخواست فروش سهامم رو از طریق بانک صادرات ثبت کنم کد پیگیری هم همون روز برام اومد و شماره
    • زهراقبادی IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نمیدونیم که این سهام عدالت بودیاسهام رذالت که این بانک تجارت بارذالت تمام بعدازگذشت ۵۵روزهنوزجوابگوی مردم نیست تاکی میخوان باپول مردم خزانه خودشون پرکنن
    • حسن صادقی IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام درتاریخ 13خرداد30درصد سهام در بانک رفاه فروختم امروز 3مرداد پولی به حسابم واریز نشد رفتم بانک میگه ما هیچ اطلاع نداریم برو بورس میگه ما اطلاع نداریم چیکار کنم خیلی گرفتارم لطفا راهنمایی تشکر
    • حدیث IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام نزدیک ۶۰ روزه سهاممو از طریق بانک شهر فروختم هنوز یک ریال واریز نشده.بچه کوچیک دارم توانایی بانک رفتن و پیگیری کردن ندارم . لطفا رسیدگی کنید
    • فرهاد IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مهر شماهم زودتر موضوعو پیگیر باشین من سهام خود را ۱۳خرداد بانک کشاورزی فروختم پولی برام واریز نشده .برای سایر خانواده هم سهامشون آزاد وسجام هم ثبت نام کردم کارگزاری میدم میگه شماره نامعتبر .
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      2 0
      پاسخ
      13 خرداد کیه 4 مرداد کیه با همسرم حضوری بانک تجارت خراب شده فروختم 30 درصد سهام مون رو یک ریال هم واریز نشده فقط مثل توپ فوتبال این طرف اون طرف میکنن ما رو وقتی داریم پیگیری میکنیم طور خدا واریز کنین
    • رضا IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      1 0
      پاسخ
      آقا پول همین ۳۰‌درصد سهام عدالت و بدین تا بعد برا ۳۰ درصد دوم‌تصمیم بگیریم نزدیک ۷۰ روزه فقط ۱۲۰۰ کارگذاری کیان واریز کرده و تمام باز دوماه دیگه باید صبر کنیم تا یه کم دیگه واریز کنن
    • رضا IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      0 1
      پاسخ
      من ۲۶خرداد فروختم الان ۴مرداده بانک صادرات حتی یه هزارتومانی هم واریز نکرده بعنی هیچ عدالتی نیست کسی نیست پیگیره کنه مردم دردشونو به کی بگن خدا ازتون نگذره انشالا
    • م ح US ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بانک صادرات چهل وپنج روز شد واریز نکرد
    • ناشناس IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بانک مهرایران بریزبخدامریض دارم گیرم یه زن تنهام بادوفرزنداز14تیردرخواست فروش کردتوروخداپیگیرباشین
      • یاسین IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
        5 0
        هموطن گرامی منم مثل شما بودم اگه امکان داره بامن در ایمیل در تماس باش کاملاتوضیح بدم و ده روزه پول شما واریز بشه
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      1 1
      پاسخ
      اقایون مسولان خودشونو زدن بخواب از۱۶تیرماه فروختم سامانه سعدی بیشرف تاالان که ۴مردادهستیم بخداهیچ پولی برام واریزنکردن
    • یعقوب IR ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت شما،خواهشمندم که من الان مدتیه ازهفتم تیرماه درگیراین سی درصد سهام عدالتم،اصلا بخدا معلوم نیست که چی به چیه،یه قسمتی از پول واریز کردن،نمیفهمم چی شده،آخه خدا کی میخان بقیه پولمون رو بدن
    • یعقوب IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام،خواهشمندم داغونمون کردن،التماستون میکنم،ببینم بعدازیکماه وخوردی کی میخان بقیه پول ما بدبختا رو بدن،خدایش من که اصلا ندونستم این سهمم چی شد وچی بهم دادن،خورد خورد مثله گداها،پا بوستونم یه با خدایی
    • sahar IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی به این همه اعصاب خوردی و معطلی و انتظارش اصلا نمی ارزید. انگار میخوان نون جلو سگ بندازن این پا اون پا میکنن
    • علی IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بانک ملی دیروز بعد از یک ماه 15هزارتومن ریخت حسابم الابرکت الا... به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید...
    • حمید محمدی IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اینجانب در25 خرداددر سایت سهام عدالت روش مستقیم آزادسازی را انتخاب کردم ، در یک ماه با مراجعه به سایت کارگزاری بانک ملت با پیغام :این کد ملی فاقد سهام می باشد یا شماره همراه نامعتبراست روبه رو شدم
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      1 0
      پاسخ
      بانک صادرات بعد از ۳۷ روز یک ریال واریز نکرده . حتی جواب تلفن هم نمیدن..
    • احسان IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      1 0
      پاسخ
      از 18 خرداد درخواست فروش 30% دادم..توسط لینک معتبر سایت بانک تجارت ..الان 50 روز گذشته هیچ نهاد و شماره ای هم پاسخگو نیست..حضوری هم ک میرم بانک میگن اطلاع ندارن..بخدا نیاز دارم پولو چجور پیگیری کنم؟؟؟
    • محمد IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام بانک ملت و کارگزاری بانک ملت ۴ تیر درخواست فروش سی درصد رو دادم قیمت روز اون موقع سهام من سی درصدش میشد چهارمیلیون و دویست ولی الان دو میلیون و سیصد واریز کردن خواهشا پیگیری کن مهر نیوز
    • محمدرضا IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      1 0
      پاسخ
      من 13 خرداد فروختم توبانک تجارت هیچ پولی ندادن تا به امروز احتیاج دارم رسیدگی کنید ممنون همه چیز هم درسته
    • جعفر بابائي اقدم IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سهام خودمو به بانک ملی و سهام همسرمو به بانک ملت و مال بچه امو به بانک صادرات در تاریخ بیستم خرداد اجازه فروش دادم برای خودم تا امروز پنجم ماه 70 هزار تومن و برای همسرم 118 هزار تومن و برای بچه هیچ
    • رضا IR ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا یه زمان مشخص بگید که کی پول فروش ۳۰ درصد مشخص میشه مردم رو بدبخت کردین بقران
    • دورقی IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. ازاهواز هستم وسهام سی درصد راازطریق برنامه غیر حضوری سداد بانک ملی فروختم وخیلی راضی هستم چنانچه پول ما خورد خورد ریختن ولی خوبه دست شمادرد نکنه
    • ندا صمدپور IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام! بنده بیش از 45روز هست که به بانک ملت که حساب سهام عدالتم درآنجاست وکالت فروش 30درصد ازسهام عدالت خودرا داده ام ولی هنوز ریالی برام واریز نشده ؟! آخه من به این پول نیاز دارم.....
    • مهدی IR ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشید بنده در تاریخ 21 خرداد به صورت اینترنتی در سانانه فروش سهام عدالت بانک صادرات درخواست فروش 30 درصد سهام را دادم و کد رهگیری هم دریافت کردم ولی بعد دوماه هیچ مبلغی واریز نشده
    • محمد حسن عصاره CA ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بیش از دوماهه سهاممون رو از طریق سایت بانک ملی و صادرات فروختیم ولی چیزی نیومده به حسابمون بانک هم جوابگو نیست به پولش نیاز داریم چیکار کنیم کجا بریم؟؟؟؟
    • سمانه آرامش IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده۵۰روزه که نزدبانک مسکن سهام عدالت خودم روبفروش گذاشتم.واقعاچرارسیدگی نمیکنیدبنده بچه شرخشکی دارم شوهرم خرجی بهمون نمیده حداقل اینکه حق خودمون هست رو بهمون بدیدتوروخدامن بدجورپول لازمم
    • محمد IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا تصورم درمور بانک انصار اینقدر بی مسولیتی وبی مبالاتی نبود مدت ثبت فروش سهامم ازدوماه گذشت اما ریالی پرداخت نکردن
    • احسان IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام تو رو خدا این کارگزاری کیان که صدای همه ی مردم رو در آورده پیگیری کنید ببینم چرا بعد دو ماه از فروش سهام عدالت هنوز فقط دو تا ۴۵ هزار تومن و ۵۰ هزار تومن واریز کرده مگه ما چه گناهی مرتکب شدیم
    • مهدی میرزایی اذری IR ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من دوماه هست از کارگزاری کیان فروختم اما ریال واریز نکردن الان سی درصد من شده ده میلیون بزنن بقران چک دادیم بدهی داریم قرض گرفتیم بخاطر این سهام کاری کنید چقدر منتظر بمونیم
    • الهام IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام2 تیرسهامم رو برا فروش گذاشتم کارگزاری کیان پیگیری میکنیم میگه سپرده گذاری مرکزی اجازه فروش به ما نداده خب کی باید جوابگو باشه دوتا شماره سپرده گذاری دادن که اصلا کسی جواب نمیده مردم رو مسخره کردن
    • محمد IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام,طبق خبر شما که بالا گفتید جهت ثبت درخواست و پیگیری واریز نکردن 30 درصد فروش سهام,اخر خبرتون گفتین اینجا کلیک کنید,بعد از ثبت مشخصات پیگیری میکنید,,,خب نتیجش چی شد,مشخصات افراد هم که گرفتید,نتیجش
    • سارا IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چهل روزه سهامم فروختم بانک ملیه هنوز هیچ خبری نیست
    • مجید IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
      1 0
      پاسخ
      من ۴۰روزه فروختم اما صفرریال ب من ندادن . صنعت معدن طرف مه تورو خدا بده‌ دیگه هیچ مستاجرم
    • سارا IR ۰۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من از8خردادیعنی نزدیک به 64روزدرخواست فروش دربانک رفاه دادم تاامروزاصلا هیچ واریزی نداشتم توروخدا رسیدگی کنید مردم بدبختن احتیاج دارن
    • علی صدوقی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بیش از 60 روز است که سهام خود را به بانک ملی فروخته ام اما متاسفانه دریغ از واریز حتی یک ریال
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام از۱۲خرداد بانک کشاورزی فروختم یه ریالم ندادن چکار باید بکنم توروخدا پیگیری کنید
    • بانک سپه:( IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا تمام شعب بانک سپه رو از روی زمین به حق محمد ص نیست و نابود کن . الهی آمین . من 45 روزه که کمتر ازز 30 درصد سهاممو از طریق کارگزاری بانک سپه فروختم ولی یک ریال هم برای من نریختن . خدا لعنتشون کنه
    • زهرا قلندری IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام .۱۲ خرداد. از طریق پورتال بانک رفاه فروش سی درصد انجام دادم .تا امروز هیچ واریز برام نشده .خاهش میکنیم پیگیری کنید
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام دو ماهه 30درصد سهام‌عدالت رادر بانک مسکن فروختم تا الان یک میلیون واریز شده جای تامل دارد
    • سجاد IR ۰۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      الان نزدیک یک ماه هست ۳۰٪ سهام عدالت رو از طریق بانک مهر ایران فروختم ولی پولی به حسابم واریز نشده.
    • FR ۰۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اقا من الان دوماه ۳۰درصد فروختم بانک مسکن فقط ۷۰۰تومان گرفتم خانومم بانک ملی فروخت دوهفته بعد من نزدیک ۵میلیون گرفت نیریم بانک هم هیچکس پاسخگو نیست چرا این کشور اینجوریه؟؟چرا همش دست بگیر دارین
    • محمد IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من الان ۲۰روزه سهاممو فروختم هنوز که هنوزه کسی جوابگو نیست که نیست ما باید به کی مشکلمونو بگیم کی حل میشه
    • اسماعیل خضری IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من دوسه ماه سهام عدالتموازطریق کارگزاری اگاه فروختم ولی هنوزپولی برام واریزنشده فقط مینویسه درتاییدسمات
    • علی IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام بانک تجارت بالاخره واریز کرد باز هم دمش گرم 3500000 تومان واریز کرد
    • حمید IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بانک تجارت بالاخره بعد از دو ماه واریز کرد
    • فخرالدین پژمان IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام بنده درتاریخ ۳/۱۸ به بانک ملت واگزارکردم ولی تاالان هیچ واریزی نداشته به درهمان تاریخ هم پیام دادن فروش سهام شما ثبت شد
    • مرتضی دیناری IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سه تا سهام 15 ام تیر فروختم 31 ام تیرهم سجام و احراز هویت انجام دادم اطلاعات همه کامل می باشد 1569 پیگیری میکنم میگه کارگزار ناظر انتخاب نشده مشکل از کجاست ..سداد فروختم .چرا هیچی پول واریز نمی شه؟ب
    • محمدعارف IR ۰۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام.من دانش آموزهستم سهام عدالت خودرادوماه پیش ۳۰درصدش رادرکارگزاری سدادفروختم ولی تاکنون هیچ مبلِغی بحسابم واریزنشده حداقل ازطریق شماره تلفن اعلام کردم مشکلش راپیام کندتابفهمم چه مشکلی درواریزفروش د
    • ناشناس IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام بانک تجارت چرا پول مارو واریز نمیکنه دوماه فروش زدم
    • ابوالفضل کیان RO ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با تعیین کارگزاری ناظر من یک ماه است نمی توانم وارد کارگزاری امید سهم شوم و دائما با پیام بسته بودن پنجره مواجه هستم تغییر کارگزاری هم مقدور نیست و هیچ مرجعی برای حل مشکل پیدا نکردم
    • محسن IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه بعد از دو ماه میگن باید کل سهام عدالت رو واگذار کنید بعد ما بفروشیم بعد میگم کارگزاری روتعغیر بدید میگن طول می کشه
    • محمد IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام بیزحمت اقتصاد بیدارو پیگیری کنین چرا پول مردم رو نمیریزن تا کی باید صبر کنیم شماره تلفن شماره شبا همه چی درسته چرا واریز نمیکنن اخه سهام فروشم رفته تاکی صبر کنیم ای بابا مردم گرفتارن اخه
    • سید حسین شهیدی IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام. من سهام عدالتم رو وقتی درخواست فروش میزنم کد تاییدذمیخواهد ولی برای من ارسال نمیکنه. همه اطلاعاتم هم در سامانه درست است. از هیچ جایی هم نمیتوانم پیگیری کنم
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا هر چه کلیک میکنیم برا پیگیری فروش سهام عدالت چیزی نمیاره بالا یعنی چیییی9
    • کرا IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدایش اگه نیاز نداشتیم که درخواست فروش سهام عدالتو نمیدادیم ولی از بخت بدمون کسی هم جواب گو نیست .دوماهه تو سامانه سعدی درخواست فروش دادیم ولی دریغ از یک ریال بعد مسئولین فقط میان شعاری میدنو میرن....
    • حسین بیدکی IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب من الان حدود یک‌ماه و نیم هست برای فروش سهامم از روش مستقیم انتخاب کردم برا بانک صادرات استان فارس شهرستان اباده روستای بیدک اما تا بحال هیچ مبلغی رو ب حسابم واریز نکردن اگر امکان دارد
    • محسن IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      نزدیک هفتاد روزه بانک رفاه ثبت فروش سهام کردم سی درصد اول دریغ از یک ریال خواهشمندم رسیدگی کنید نه حساب نه شماره همراه مشکلنداشته علت چیه
    • بهمن عاشور محمدی IR ۰۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام باتشکر از خبرگزاری مهر بیشتر از یکماه که سهام خود را به بانک صادرات فروختم ولی تا امروز که 25 مردادماه هست برایم پولی واریز نشده .خدا خیرتون بده مشکل مارا حل کنید
    • مهدی IR ۰۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام.من یک ماه بیشتر سهام فروختم..اما پولی به حسابم نیومده...حتما گرفتار بودیم که فروختیم..پولشو احتیاج داریم تاکی باید صبر کنیم..بانک ملی که جوابی نمیده...
    • سما IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام.من برای فروش سهامم رفتم بانک ملی کارمنداش کلی خندیدن که عدالت یعنی چی.امایکی از کارمندا بهم گفت بزار بمونه.کلی خجالت کشیدم.کارگزاری مفید گذاشتم برای فروش اما خبری نیست.به مبلغلش خیلی نیاز دارم
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بنده آزاده و جانباز هستم از کارگزاری بانک سپه عاجزانه خواهش میکنم امروز که سالگرد ورود آزادگان ب میهن می‌باشد بقیه پول سهام عدالت را در این روز بعنوان هدیه به من بدهید سپاسگزارم
    • زهرا قنبری گواربی IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      من 15تیر ماه 30درصد از سهام عدالت خود را در کارگزاری بانک رفاه استان گیلان رشت به فروش گذاشتم اما امروز 27 مرداد ماه در هشت مرحله فقط 1 میلیون 700هزار تومان واریز شده مریض هم دارم هیچ کس هم جواب نمیده
    • زهرا قنبری گواربی IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 1
      پاسخ
      ما باید چیکار کنیم هیچ کس پاسخ درست نمیده من 15تیر سهام عدالت مو از طرف کارگزاری بانک رفاه به فروش گذاشتم اما امروز 27 مرداد در هشت مرحله فقط 1 میلیون 700هزار تومان واریز کردن توروخدا یکی پیگیری کنه
    • حسنعلی IR ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      الان برای من چهار ملیون ریختن درصورتی که دست کم باید 5 یا 6ملیون میریختن کسی پاسخگوی ارزان فروشی سهام عدالت نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟
    • ف AE ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام 40روزمیشه که سهام عدالت موازطریق بانک مهرایران فروختم اماهنوزیه ریال پول واسم واریز نشده بانک م جواب گونیست
    • س IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اقا کارگزاری مفید مبلغ زده بانک ملت تو کارت نیس شاه بخشیده وزیر نمیبخشه تا کی گرفتاری
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام ۱۲ خرداد ثبت فروش سهام دادم دربانک کشاورزی هنوز خبری نیست کارگزاری کد ملی ۱۲۰۹۴۷۷۳۲۷راتایید نمی کند
    • غرزاد AE ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نزدیک 43روزه سهام موازطریق بانک مهرایران فروختم اماتاحالادریغ ازیه ریال
    • سجاد بگدلی IR ۰۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من یک ماه ۳۰درصد سهام فروختم به سامانه بانک انصار به طور حضوری ولی هیچ پولی برام واریز نکردن ،والان نمی تونم ۳۰درصد دوم بفروشم ،اصلا نمی شه که ببینم که سهامم در چه مرحلی هست
    • بهروز RO ۰۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اقاالان 3ماه داره میگذره همه کارروهم انجام دادیم 30درصداول روکه نریختن 30درصددوم روهم نریختن
    • میلاد IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام، من‌‌27مرداددرخواست‌فروش‌سهام‌عدالتم‌دادم‌تاییدزده، ‌‌بعدازچندروزم‌که‌خبری‌ازواریزی‌نشد‌تاحالادوبارمراجعه‌به‌‌محل‌ثبت‌فروش‌وکارگزاری‌بانک‌سپه‌کردم‌میگن‌شماره‌شبا‌وهمراهتم‌به‌نامته، پس‌چرانمیریزن‌
    • جعفر محمودی IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا هروز بابت فروش سهام عدالت بیشتر از 50یا 60 تومن به حسابم نمیریزن چیه چه خبر
    • مهدی IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام یک ماه شرکت های که فروختم در صف مامعله هستن زنگ‌ میزنم به کارگزاری میگه به سپرده گزاری مرکزی ربط داره به خدا گرفتارم یه کارب کنید
    • اسماعیل عبدالله نژتد IR ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام .من ۳۰ درصد سهام عدالت رابا گوشی خودم وبدون مراجعه به هیچ ارگانی به بانک ملی فروختم ومبلغ۲۹۰۰۰۰۰هزاربرام واریز شد .ولی ۳۰درصد دوم را بدون اجازه بنده وهیچ گونه درخاستی فروختن .پیگیری شود .
    • بهمن IR ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      الان 25روزه که تعداد 5تا سهام عدالت برای فروش گذاشتم ولی دریغ ازیک ریال واریزی
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدایش کسی نیست پیگیری کنه تو این کشور
    • مجتبی لک IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بانک ملی سی درصد دوم سهام عدالت منو بدون اجازه فروخته و پولشو به حساب من واریز نکرده و از حساب کارگزاری ملی کمش کرده واقعا 70 درصد باقیمونده سهام عدالت میشه 5 میلیون تومن؟
    • محمدامین سهرابی IR ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
      1 0
      پاسخ
      با سلام ۵ماهه که ۶۰ درصد سهامم رواز طریق برنامه ی کیپاد بانک پاسارگاد گذاشتم واسه فروش تا ۳۰ درصدش رو ریختن حساب ولی ۳۰ درصد دوم ش رو دوماهه که یه ریال نریختن حساب لطفا پیگیری کنید ناموسا گرفتاریم
    • مهتاب IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من پونزده روزه سهامم روتوسامانه سعدی فروختم ولی دریغ از یک واریز همش مینویسه درصف معامله اونیم که معامله شده پولی درکارنیست
    • امیرحسین IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      آقا ما سهام عدالت خودرانزدیک سه ماه است هنوذخبری نیست باتشکر مرادبخش ابروشن
    • CHamanfa IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من توی کارگزاری اقتصاد بیدار درخواست فروش دادم ولی الان حدود یک ماهه سایت مشکل پیدا کرده به کارگزاری هم که زنگ میزنم میگه باید منتظر باشین میگم سهامی که درخواست فروش دادم چی شده میگه اونا کنسل میشه
    • CHamanfa IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من توی کارگزاری اقتصاد بیدار درخواست فروش دادم ولی الان حدود یک ماهه سایت مشکل پیدا کرده به کارگزاری هم که زنگ میزنم میگه باید منتظر باشین میگم سهامی که درخواست فروش دادم چی شده میگه اونا کنسل میشه
    • سالارمتین IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من همسرم سهامون فروختیم به کارگزار مهر افرین برای من فقط 1300 ریختن برای همسرم 2500 الباقی پول نریختن الان دو ماه شده چرا به مردم درست پول نمیدن این خرد خرد پول دادن به درد مردم نمیخوره با وضعیت
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من از 10شهریور 60درصد سهام عدالت رو درسامانه سعدی برای فروش گذاشتم تا الان سهامم رو نفروختن متاسفانه
    • کبری عیسوندرشیدی IR ۰۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام من حدود۷ماه هست سهاموفروختم ولی هنوزپولی دریافت نکرده ام
    • امین طاوسی DE ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من کل سبد سهام برسی کردم دیدم سهام فارس هر روز خدا صف خرید داره ، توی سبدم فقط یک تک سهم فارس گزاشتم برا فروش روز فروش یک ماه پیش قیمت سه هزار سیصد امروز قیمت دوهزار نهصد هنوز فروخته نشده سهامی که هر روز خدا صف خرید داره و تو یک ثانیه میشه میلیارد ها تومن این سهم فروخت حالا شما پیدا کنید دزد را
    • مصطفی IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      وقت بخیر نزدیک به 4ماه ازفروش سهام عدالت 30درصد مبلغ 2میلیون دریافت کردم کارگزاری سعدی قطره چکانی پرداخت میکنه .باپول ما داره کارمبکنه کسی جواب گو نیست هیچ نظارتی هم نیست لطفا پیگیری کنید
    • میلاد، بغدادی IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، اقایون‌مسولین‌مگه‌امثال‌ماملت‌‌بدبخت‌چه‌گناهی‌کردیم‌که‌گرفتاروبازیچه‌دست‌‌امثال‌شماهاشده‌ایم، والابقرآن‌‌من‌26مردادماه‌درخواست‌فروش‌زدمکه60درصدم‌میشد11ملیون‌600هزارتومن‌اواخرشهریور5ملیون‌کارگزاری‌بان‌سپه‌واریزکردبرام‌به‌فاصله‌1ماه‌وبازم‌25روز‌مبالغ‌130تومان‌و200تومن‌زدن، حالاشده7تومن‌بقیشم‌نمی
    • میلاد IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، آقااینقدرطولش‌دادین‌برافروش‌سهام‌عدالتم‌که‌قیمت60درصدم‌ازاول‌مردادماه11وهفتصدبودرسیده‌به7ملیون‌که‌اونم‌حدودا2ماه‌پیش‌طی‌سه‌مرحله‌5ملیون‌800‌هزارتومنش‌زدین‌، شما وجان‌عزیزانتون‌قسم‌این‌‌مابقی‌‌شم‌بزنید‌برامون‌‌‌بخدابیمارسرطانی‌بی‌کس‌وکارم‌‌پول‌دارودکترم‌ندارم‌فکرکنین‌عزیزان‌خودتون‌جای‌من‌باشن‌.
    • مهدی موسوب IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده سهام عدالت راشش ماه به بانک مهرایران فروختم کل واریزی هفصد تومان بود تاحالا لطفا رسیدگی کنید
    • یوسف IR ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من یک کار گر ساده هستم وحصاب خودم مسدود است و پسرودخترم زیر هیجده سال هستند تا حالا چند خط بنام خودم گرفتم سجام کردم هزار حوویت کردم اما بازم کارم نمیشه خط ها بنام بچه هام ثبت نمیشوند لطفا راهنمای کنید تشکر
    • مصطفی رضای ورچقی IR ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام شد صد شصت روز کارگزاری فارابی
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      میخوام سهامم را بفروشم ولی همه میگن که بازارسرمایه پایین اومده قبلا هم برا فروش گذاشتم ولی هیچی به حسابم نیومد.خوب الان چکارکنم...
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده ۸ماه که فروختم سی درصد از سهام را ولی چیز به حسابمان واریز نشده ما بندگان خدا به کی مراجعه کنیم
    • علیرضا IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام سری قبلی پیشخوان شمارمو عوض کردن در هماهنگی با کارگذاری مفید در یاسوج. ایندفعه تلفنمو تغییر دادم وبا توجه به روش غیر مستقیم که مرتبه اول انتخاب کردم. رفتم خدمات پیشخوان دولت. دادم ستون مبالغ مندرج رو بازم کسر کرد بقول خودش باید برای فروش از نرخ تایین شده دولت پایینتر زد بازم یک ریال بحسابم نیوم
    • بلال آزادی NL ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم بنده بلال آزادی ساکن ایران نیکشهر کمک قصرقند بخش ساربوک تقریبا چندین مرحله دوم واریز سهمیه سود سهام عدالت فروختیم ولی سود نداده بنده ماندگاری بنده تحت پوشش بهزیستی کشور هستم

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