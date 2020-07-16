تداوم روزهای سخت با یک ویروس ناشناخته/عروسی های کرونایی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: کادر بهداشت و سلامت استان زنجان این روزها سخت ترین شرایط را سپری می کنند و شهروندان زنجانی بی توجه به آنچه پرهیز از تجمعات است مجالس عروسی و عزا برگزار کردند بدون آنکه شرایط را درک کنند و با لجبازی و بی فکری شرایط را به جایی رساندند که هشت شهرستان زنجان به وضعیت قرمز رسید.

تناقض گویی مسئولان و لج بازی شهروندان آمار مبتلایان به کرونا را در زنجان بالا برد

بی تفاوتی و لج بازی شهروندان زنجانی از یک سو و تتاقض گویی متولیان بهداشت و سلامت از سوی دیگر و اشتباه مسئولان در برداشتن محدودیت های کرونایی و دفاتر پیشخوان و کارگزاری های مملو از جمعیت، همه دست به دست هم دادند تا حلقه کرونا را برای زنجانی ها تنگ و تنگ تر کنند و استان زنجان در صدر آمار بستری های بیماران کرونایی قرار گیرد.

متولیان بهداشت و درمان استان زنجان که هنوز پاسخی برای احتکار اقلام بهداشتی توسط برخی افراد که نام دکتر را به یدک می کشند ندارند امروز برای سهل انگاری و تناقض گویی های خود پاسخگو نیستند و کادر درمانی که در صف نخست مبارزه با کرونا هستند همچنان با وجود همه خستگی و مشکلات شجاعانه ایستاده اند تا تاوان اشتباهات را بدهند.

این روزها اکثر مردم حول و حوش ساعت ۱۴ منتظر اعلام خبر جدید از مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا هستند، مهمان ناخوانده‌ای که نه تنها در ایران، بلکه در دنیا یکه‌تازی کرده و همه عرصه‌ها را به چالش کشیده است، به گونه‌ای که حتی به جرأت می‌توان گفت جنگ‌های جهانی نیز نتوانست دغدغه‌ای که امروز بر جوامع مستولی شده است را بر همگان تحمیل کند.



آمار منتهی به ۲۵ تیرماه حاکی از است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در استان زنجان از مرز ۲۳۰۰ نفر گذشته و به ۲۳۲۸ نفر رسیده است و ۶۴۸ نفر نیز به علت ابتلا به این ویروس در مراکز درمانی استان بستری هستند و بی‌تردید این آمار نشان‌دهنده آن است که موضوع جدی‌تر از آن است که فکرش را بکنیم.

از زمانی که ویروس کرونا تصمیم گرفته است دنیا را با حضور خود درهم بپیچد، تا به امروز نزدیک به پنج ماه سپری شده و طی این مدت شاهد عادت‌های مختلف این ویروس منحوس هستیم، عادت‌هایی که کارشناسان حوزه درمان را با نگرانی‌هایی مواجه کرده و هر بار باعث شده است تا پروتکل‌های جدید برای ایمن ماندن از این ویروس صادر شود که آخرین تصمیم استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است.

تأکید استاندار بر استفاده از ماسک



نماینده عالی دولت در استان زنجان که این روزها جلسات ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا را با جدیت برگزار می‌کند، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد مردم زنجان از ماسک استفاده می‌کنند، می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که این روزها نباید آن را نادیده گرفت، موضوع ساده‌انگاری ویروس کرونا است؛ چرا که اگر به این سمت حرکت کنیم، بی‌تردید تعداد تلفات افزایش خواهد یافت.

طی روزهای اخیر به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و حضور شهروندان در مراسم عروسی و عزا، تعداد افراد مبتلا به کرونا به صورت سرپایی و بستری افزایش یافته است

فتح‌الله حقیقی از رشد ۶ درصدی بیماران سرپایی در استان زنجان خبر داده و با یادآوری اینکه تست سرپایی از ۲۰۰ مورد در روز به ۱۶۰۰ مورد رسیده است، می‌افزاید: متاسفانه طی روزهای اخیر به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و حضور شهروندان در مراسم عروسی و عزا، تعداد افراد مبتلا به کرونا به صورت سرپایی و بستری افزایش یافته و بی‌تردید در روزهای آینده نیز تبعات این بی‌توجهی را خواهیم دید.



وی با تاکید بر اینکه هیچ‌وقت نباید این تفکر در عموم جامعه ایجاد شود که کرونا یک موضوع عادی بوده و می‌توان با همان رفتارهای روزهای عادی به زندگی ادامه داد، اظهار می‌کند: خوشبختانه بعد از جدی شدن موضوع استفاده از ماسک و اهمیت این موضوع در کاهش شیوع ویروس کرونا، شهروندان زنجانی با این موضوع به خوبی کنار آمده و امروز شاهد استفاده ۸۰ درصدی مردم زنجان از ماسک هستیم.

زنجان به عنوان مرکز استان، همواره در دورانی که کرونا همه را به خود مشغول کرده، در اکثر مواقع جزو شهرهای قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا بوده و در شرایط کنونی نیز این وضعیت بر شهر زنجان حاکم است، موضوعی که فرماندار شهرستان زنجان نیز به آن صحه گذاشته و عنوان می‌کند: در شرایط کنونی نباید اقدامی انجام دهیم که باعث به خطر افتادن جان سایر افراد شود.



رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که توجه نکردن به پروتکل‌های بهداشتی و برنامه فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند منجر به مرگ شهروندان شود، یادآور می‌شود: بی‌تردید همه ما به این موضوع واقف هستیم که رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند در شیوع این ویروس اثرگذار باشد.



آن‌هایی که در خط مقدم مقابله با این چالش قرار دارند، کم‌کم دچار خستگی مفرط شده و همین امر می‌تواند تهدیدی برای ادامه روند مقابله با چنین شرایطی باشد

این مسئول خاطرنشان می‌کند: دستگاه‌های متولی نیز باید نظارت‌های کافی را در این زمینه داشته باشند. با توجه به شرایطی که زنجان دارد، باید بیش از پیش نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی حساسیت نشان دهیم.



به هر میزان که به حضور ویروس کرونا در بین جوامع انسانی افزوده می‌شود، آن‌هایی که در خط مقدم مقابله با این چالش قرار دارند، کم‌کم دچار خستگی مفرط شده و همین امر می‌تواند تهدیدی برای ادامه روند مقابله با چنین شرایطی باشد.

مرد هشدارهای تاریخ مصرف گذشته



مرد شماره یک حوزه درمان استان زنجان می بگوید: کوچک‌ترین غفلت در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، بنابراین نباید اجازه دهیم این شرایط محقق شود.



پرویز قزلباش با یادآوری اینکه وضعیت امروز تخت‌های بیمارستانی حاکی از آن است که استان به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد، بیان می‌کند: به هر میزان که تخت‌های بیمارستان‌های استان در اشغال بیماران باشد، فراموش نکنیم که به همان میزان نیز ارائه خدمات توسط کادر درمانی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد، لذا اهمیت رعایت نکات بهداشتی اینجا است که بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.



رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با بیان اینکه انتظار امروز حوزه درمان، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی همگان است، می‌افزاید: آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، بحث تنظیم روابط اجتماعی به عنوان یک راهبرد اصلی در شرایط کنونی جامعه است، بنابراین باید زمینه‌ای را فراهیم کنیم که منجر به کنترل شیوع ویروس کرونا در استان شود.

این روزها زنجان روزهای خوبی را سپری نمی کند ترس و دلهره از ویروسی که همه گیر شده و مدیریت های ضعیف شهروندان را عذاب می دهد .

گفتنی است رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی در زمینه وضعیت موجود در زمینه کرونا نشد و مطلب نقل شده صحبت های وی در جلسه ستاد کرونایی استان زنجان بوده است.