اولین مهمان برنامه جدید «رو به راه» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رو به راه» ویژه برنامه ای است که با حضور چهره های مذهبی، ارادت قلبی به حضرت سید الشهدا (ع) و ارتباط دل های عاشق را که دلتنگ کربلا هستند به تصویر می کشد.

روایتگری از زندگی شهدا دفاع مقدس از زبان مجریان بخش های مختلف رسانه ملی و مصاحبه و بیان خاطرات با پیر غلامان امام حسین (علیه السلام) از بخش های برنامه «روبه راه» خواهد بود.

اولین قسمت از این برنامه امشب پنجشنبه ۲۶ تیر با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی پخش می شود.

«رو به راه» با تهیه کنندگی و اجرای مهیار عبدالهی کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که در ۳۰ قسمت، شب های جمعه حوالی ساعت ۲۳:۴۵ تقدیم ارادتمندان به ساحت اهل بیت (علیهم السلام) می شود.