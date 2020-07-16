پیام تسلیت برای درگذشت شاعر کاشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در پیامی به مناسبت درگذشت علی شریف کاشانی شاعر آئینی کشور نوشت:

خبر درگذشت شاعری آئینی و متعهد؛ استاد علی شریف کاشانی که پس از سال‌ها خدمت در زمینه تدریس و سرودن شعر دعوت حق را لبیک گفت، باعث تأثر و تأسف است. این شاعر توانمند در طول عمر پر برکتش با به نظم در آوردن قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در راستای ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام تلاش و کوشش کرد.

روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، درگذشت استاد علی شریف کاشانی که عمری را در راه اعتلای فرهنگ و ادب ایران اسلامی به ویژه کاشان سپری کرد و باعث فخر اهالی این دیار شد به جامعه شعر و ادب کشور، دوستداران و ارادتمندان ایشان و همچنین خانواده محترمشان تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را برای آن فقید سعید مسئلت دارد.