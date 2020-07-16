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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۴

پیام تسلیت برای درگذشت شاعر کاشانی

پیام تسلیت برای درگذشت شاعر کاشانی

‌روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، با صدور پیامی درگذشت علی شریف کاشانی شاعر آئینی کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در پیامی به مناسبت درگذشت علی شریف کاشانی شاعر آئینی کشور نوشت:

خبر درگذشت شاعری آئینی و متعهد؛ استاد علی شریف کاشانی که پس از سال‌ها خدمت در زمینه تدریس و سرودن شعر دعوت حق را لبیک گفت، باعث تأثر و تأسف است. این شاعر توانمند در طول عمر پر برکتش با به نظم در آوردن قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در راستای ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام تلاش و کوشش کرد.

روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، درگذشت استاد علی شریف کاشانی که عمری را در راه اعتلای فرهنگ و ادب ایران اسلامی به ویژه کاشان سپری کرد و باعث فخر اهالی این دیار شد به جامعه شعر و ادب کشور، دوستداران و ارادتمندان ایشان و همچنین خانواده محترمشان تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را برای آن فقید سعید مسئلت دارد.

کد مطلب 4975586
فاطمه کریمی

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