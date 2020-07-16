نمایشگاه مجازی خوشنویسی «میراث ماندگار» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، حجت‌الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و محمد حیدری استاد رشته خوشنویسی شب گذشته ۲۵ تیرماه مهمان برنامه زنده نت‌گپ‌های یونسکویی در صفحه اینستاگرام این مؤسسه با اجرای عبدالمهدی مستکین بودند.

در ابتدای این برنامه حجت‌الله ایوبی گفت: در این ایام کرونایی همه هنرمندان تلاش کردند تا به طریقی لحظات خوبی را برای مردم رقم بزنند و در صحنه بودند تا در برابر این مصیبت تاب بیاوریم. من در موج اول کرونا، گرفتار این بیماری شدم اما بعد از بهبودی در یونسکو به این فکر کردیم که در این ایام چه باید کنیم. به این نتیجه رسیدیم که فراخوان «تیمارگران عشق» را ارائه بدهیم تا از پزشکان و کادر درمان تجلیل کنیم، بعد از آن هم گفتگوهای اینترنتی را رقم زدیم. این اتفاق در ابتدا برای خیلی از اساتید هنر دشوار بود، برخی از آنها حتی اینستاگرام نداشتند اما رفته رفته نسبت به این امر اعتماد کردند، آمدند و سخنان نغز و درخشان گفتند. بعد از آن فضای اینستاگرام جدی تر شد و مردم از دیدار هنرمندان محروم نماندند.

وی افزود: ما فراخوان موسیقی هم دادیم که مردم عشق خود را نشان دادند به طوری که فکر نمی‌کردیم از این فراخوان چنین استقبالی شود.

ایوبی اظهار کرد: ایران کشور رنگ و هنر است از همین رو به نظرمان رسید که باید یک فضای خوب را در بستر نت فراهم کنیم، این کار را با خوشنویسی آغاز کردیم و دلبستگی خودمان را نسبت به آن نشان بدهیم. خوش‌نویسی هنری است که جوانان این رشته بسیار با ادب هستند و احترام استاد خود را به خوبی نگه می‌دارند. خوشنویسی هنر متفاوت و میراث کهن ماست. خوشنویسان میراث داران کهن ما و در واقع مثل گنج‌یاب هستند. آنها به دنبال بهترین جملات می‌گردند و آن را به زیبایی به تصویر می‌کشند که کار ارزشمندی است. خوشنویسان مرزداران فرهنگ و هنر هستند برخی هنرمندان مثل هنرمندان موسیقی مرزنشین هستند اما خوشنویسان به معنای واقعی ایرانی تبار هستند چون با خط و شعر ایرانی سر و کار دارند.

وی ادامه‌داد: اولین باری که نمایشگاهی از آثار خوشنویسی را در فرانسه برگزار کردیم، هیجان مردم را دیدم و متوجه شدم که آنها در این تابلوها، موسیقی و رقص می‌بینند. درواقع خوشنویسی هنری است که همه هنرها را در دل خود دارد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به همایش راه ابریشم توضیح داد: ما سال گذشته همایش راه ابریشم را با همکاری مدیران همدانی در همدان برگزار کردیم چون میراث معنوی دارد و در ادامه هم یک نمایشگاه خوشنویسی در قالب آن برگزار کردیم. سپس با حضور مدیران شهر پاریس جلسه‌ای در آنجا داشتیم و در آنجا درباره این همایش توضیحاتی ارائه دادیم که مسئولان آنجا به وجد آمدند. قرار بر این شد که شهریور امسال یک همایش باشکوه و البته نمایشگاهی از آثار خوشنویسی از کشورهای مختلف در شهر مشهد بگذاریم و کشورها آثار خودشان را به نمایش بگذارند و به همین ترتیب اطلس هنری خوشنویسی رقم خورد اما به یکباره دچار کرونا شدیم.

ایوبی در ادامه با اشاره به افتتاح نمایشگاه مجازی خوشنویسی میراث ماندگار توضیح داد: در ایام کرونا با امکانات مجازی، موزه‌های مختلفی را دیدیم. از همین رو ما هو تصمیم گرفتیم که آثار خوشنویسی دوستان را به صورت اسکن شده به نمایش بگذاریم یعنی با ورود به سایت یونسکو می‌توانید این آثار را ببینید که توضیحات دوزبانه هم دارد.

وی ادامه‌داد: ما برای این منظور بهترین اساتید را انتخاب کردیم اما به سرعت به سراغ جوانان و هنرمندان خارج از ایران هم می‌رویم حتی شاید نمایشگاه بعدی را در سالن‌هایی که ثبت جهانی شده‌اند، ببینید.

ایوبی با اشاره به اینکه سال گذشته در سالگرد تأسیس جندی شاپور، برنامه‌ای هم برای شیخ شهاب سهروردی داشته‌اند، توضیح داد: همانطور که می‌دانید شیخ سهروردی پرتره‌ای ندارد و همواره سعی کرده‌اند چهره‌ای نزدیک به او را تصویر کنند اما ما سعی کرده‌ایم توسط یکی از اساتید مجسمه‌ای نزدیک به چهره او را طراحی و نصب کنیم.

در ادامه این برنامه محمد حیدری استاد رشته خوشنویسی به صحبت پرداخت.

وی گفت: من در این مدت برنامه‌های یونسکو در زمینه‌های مختلف را دیده‌ام از جمله انتشار فراخوان «تیمارگران عشق». از همان روزهای اول دست اندرکاران یونسکو به این فکر می‌کردند که در عرصه خوشنویسی هم باید حرکتی صورت بگیرد بنابراین قرار به گفتگوها و برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان این رشته شد. وقتی چنین پیشنهادی را به آقای ایوبی ارائه دادیم ایشان بلافاصله مقدمات عرضه و ارائه آنها را فراهم کردند.

حیدری عنوان کرد: به طور کلی اگر بخواهم درباره سابقه کارهای فرهنگی آقای ایوبی صحبت کنم چندین برنامه طول می‌کشد چون علاقمند به کارهای فرهنگی است برای مثال به یاد دارم که ما نمایشگاهی در تاجیکستان، ترکیه و… برگزار کردیم، یک بار هم در افغانستان نمایشگاهی از آثار خوشنویسی تدارک دیدیم در آنجا آقای ایوبی ساختمانی را برای انجمن هنرمندان خوشنویسی افغانستانی اجاره کرد. ضمن اینکه آقای ایوبی بر حضور و فعالیت جوانان و خانم‌ها تاکید دارد.

حیدری در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه خوشنویسی به صورت آنلاین بیان کرد: امشب شاهد افتتاح این نمایشگاه مجازی هستیم البته ما پیش از ایام کرونا هم برای افرادی که در نقاط کوردست یا خارج از ایران هستند، کلاس‌های مکاتبه‌ای برگزار می‌کردیم به این صورت که این افراد از طریق ایمیل یا واتس اپ آثار خود را برای ما می‌فرستادند و ما بعد از بررسی آثار به بیان دیدگاه‌های خود می‌پرداختیم. با شیوع بیماری کرونا همه کلاس‌های ما مکاتبه‌ای و مجازی شد.

این استاد خوشنویسی توضیح داد: با توجه به اینکه استادان خوشنویسی شناخته شده هستند، ما از آنها خواستیم برای نمایشگاه مجازی هر اثری را که خودشان صلاح می‌دادند، به ما تحویل دهند و ما آنها را بر دیوار نصب کردیم تا به دلیل شرایط موجود به صورت مجازی در معرض دید عموم قرار بگیرد.

وی در بخش دیگر از صحبت‌هایش عنوان کرد: اگر ما خوشنویسی را هنر مقدسی می‌دانیم به این دلیل است که مجموعه‌ای از آداب و رسوم باعث اطلاق چنین صفتی به آن می‌شود وگرنه خط و خوشنویسی فی نفسه نمی‌تواند تقدسی داشته باشد. درواقع مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نگرش‌ها باعث می‌شود خوشنویسی مقدس شمرده شود. تصور من این است که چند نکته باعث این امر شده است؛ اینکه نگارش طلب ارزنده و آموزنده است و اینکه این گفتار ارزشمند باعث می‌شود حتی ابزاری که ما با آن کار می‌کنیم، تقدس پیدا کند. خوشنویسی هنر ملی و شناسنامه‌ای ماست.

حیدری مطرح کرد: من ۶ دهه را پشت سر گذاشته‌ام ولی وقتی به عقب نگاه می‌کنم فکر می‌کنم دوران کودکی ام در ۵۰ سانتی من قرار دارد یعنی عمر به سرعت می‌گذرد. بنابراین همیشه به این فکر می‌کنم که چرا نباید این عمر به مهربانی و سلوک بگذرد؟ برای مثال در کلاس‌های من هیچکس حق ندارد از استادان خود الا به نیکی یاد کند. همواره به شاگردانم می‌گویم که از غرور، کبر و منیت دور باشند چون این مسائل آفت و آسیب‌رسان هستند.

وی در پایان گفت: می‌توانیم با عشق ورزیدن هنرمان را بشناسانیم، این کار زحمت و هزینه‌ای ندارد. همیشه به شاگردانم می‌گویم که احترام پیشکسوت‌های خود را داشته باشند حتی اگر این پیشکسوتی چندماه و چند روز باشد چون این امر بر هنرجویان خوشنویسی واجب است.