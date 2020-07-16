فعالیت ۲۳ هزار گروه جهادی در کشور/ ۳۵ جهادگر آسمانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با پنج خانواده جهادگر آسمانی در نهبندان با اشاره به جنگ فعلی دشمن بیان کرد: امروز مقابله با فقر و محرومیت مشابه دفاع مقدس است که جوانان پرشور انقلابی به این عرصه همت میکنند.
وی بیان کرد: بستر ثبت، ضبط، هدایت، نظارت و صیانت از گروههای جهادی در بسیج سازندگی قرار دارد بنابراین به عنوان متولی امر پیگیر ساماندهی گروهها هستیم.
سرهنگ زهرایی ادامه داد: امید است بتوانیم از طریق گروههای جهادی خدمات هدفمند تری به مناطق محروم ارائه کنیم.
وی از فعالیت ۲۳ هزار گروه جهادی در کشور خبر داد و افزود: ۶۰۰ هزار نفر ظرفیت انسانی متخصص در قالب این گروهها به کارگرفته شده و خدمات شایسته ای ارائه کردهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی بیان کرد: طی سالهای گذشته ۳۵ نفر که با حکم ماموریت بسیج در منطقه هدف حضور داشتند دچار سانحه شده و جان خود را تقدیم انقلاب کردهاند.
وی بیان کرد: هماهنگیهایی با مجلس انجام شده که بتوانیم عنوان شهید را برای این افراد داشته باشیم بنابراین یادوارهای به نام جهادگران آسمانی در دهم مرداد ماه برگزار میشود.
سرهنگ زهرایی افتتاح پروژههای محرومت زدایی و نامگذاری ۳۵ پروژه به نام ۳۵ شهید جهادگر را از جمله برنامههای محوری یادواره دانست.
وی ادامه داد: امید است مطالبه مردم و جهادگران، پیگیریهای ساختاری و ستادی از طرف بسیج سازندگی منتهی به این شود که شهدای جهادی هم قانونی در بنیاد شهید ثبت شوند.
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