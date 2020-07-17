به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کار فیلمبرداری فیلم جدید پدرو آلمادوار از دیروز شروع شد.

این فیلم کوتاه که اقتباسی از «صدای انسانی» ژان کوکتو است، با بازی تیلدا سوینتون بازیگر برنده اسکار ساخته می‌شود.

در این عکس که در مادرید گرفته شده پدرو آلمادوار با ماسک سیاه دیده می‌شود و سوینتون نیز با دست یک شیلد را در برابر صورتش گرفته است.

آگوستین آلمادوار به اسپانیایی نوشته است: پدرو آلمادوار، تیلدا سوینتون، ال‌دسو (کمپانی تولید این دو برادر)، اولین روز فیلمبرداری «صدای انسانی».

این فیلم نخستین فیلم انگلیسی زبانی است که آلمادوار در سن ۷۰ سالگی آن را می‌سازد. وقتی خبر ساخت این فیلم در ماه فوریه (بهمن) اعلام شد، گفته شد کار فیلمبرداری در ماه آوریل در مادرید انجام می‌شود. البته که به دلیل شیوع کرونا در ماه آوریل مادرید یکی از بدترین روزهای شیوع ویروس را داشت تجربه می‌کرد و به دلیل قرنطینه امکان ساخت وجود نداشت. این در حالی بود که اجازه سفر به اسپانیا به سوینتون داده شد.

نمایشنامه ژان کوکتو در پاریس می‌گذرد و در یک پرده نوشته شده و درباره آخرین تماس تلفنی یک زن با عاشقش است. این دو که ۵ سال با هم ارتباط داشتند حالا رابطه‌شان از بین رفته و مرد قرار است روز بعد با زن دیگری ازدواج کند.

این نمایشنامه تاثیر زیادی بر آلمادوار داشته و یکی از منابع الهام او بوده و او سال ۱۹۸۷ فیلم «قانون میل» را با الهام از آن ساخته است که با بازی کارمن مو را ساخته شد. فیلم بلند نامزد اسکار «زنان در آستانه فروپاشی عصبی» را نیز آلمادوار در سال ۱۹۸۸ با الهام از همین نمایشنامه ساخت.