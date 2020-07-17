کلاب بروژ به دنبال جذب بازیکن از حریف قطری پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کلاب بروژ در نقل و انتقالات تابستانی هفت بازیکن خود از جمله کاوه رضایی را برای فروش و یا قرض دادن به تیم های دیگر کنار گذاشته است.

یکی از نفراتی که مدنظر «فیلیپه کلمنت» سرمربی کلاب بروژ قرار دارد، ادمیلسون جونیور وینگر برزیلی - بلژیکی است که در حال حاضر در تیم الدحیل قطر بازی می کند.

جذب این وینگر برای بروژ کار ساده ای نیست چرا که الدحیل قبلا مبلغ ۱۰ میلیون یورو را برای فروش این بازیکن پیشنهاد داده بود.

در صورتی که بروژ جونیور را با مبلغ پیشنهادی الدحیل به خدمت بگیرد، وی به گرانترین بازیکن این باشگاه بلژیکی تبدیل می شود.

تیم فوتبال الدحیل قطر یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است.