به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت نفت یمن امروز با صدور بیانیه‌ای از جهانیان خواست در سایه نبود فرآورده‌های نفتی و خالی شدن انبارها برای ممانعت از وقوع فاجعه در یمن وارد عمل شوند.

در این بیانیه آمده است: ما از تمام نهادها می‌خواهیم به وظایف خود برای کمک کردن به یمنی‌ها در سایه پایان یافتن فرآورده‌های نفتی در این کشور وارد عمل شوند.

در این بیانیه ذکر شده است: متجاوزان مانع وارد کردن فرآورده‌های نفتی به داخل یمن می‌شوند و به این ترتیب بیش از ۴۰۰ بیمارستان و ۵۰۰۰ مرکز بهداشتی و مراکزی که به یمنی‌ها خدمات ارائه می‌دهند تعطیل می‌شوند.

بر اساس این بیانیه ۲۳ هزار پروژه آبی و برقی نیز در سایه پایان یافتن ذخایر فرآورده‌های نفتی در یمن متوقف می‌شود.

شرکت نفت این کشور اعلام کرد که حرکت حمل و نقل به دنبال این فاجعه فلج می‌شود. همچنین بخش کشاورزی با مشکل بسیار بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

شرکت نفت یمن اعلام کرد که طی روزهای آتی زندگی ۲۵ میلیون یمنی در معرض خطر قرار خواهد گرفت چراکه فرآورده‌های نفتی در این کشور به پایان رسیده و سازمان ملل و کشورهای متجاوز مسئولیت این فاجعه را برعهده دارند.