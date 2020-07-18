پمپئو: سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهارات ضدایرانی خود، مدعی شد: دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور، به طور اساسی رفتار آمریکا در قبال ایران را تغییر داده است.

وی در ادعایی تکراری گفت که توافق هسته‌ای به ایران پول بیشتری برای پیشبرد تروریسم (!) داد و آمریکا و خاورمیانه را به مخاطره انداخت.

پمپئو همچنین مدعی شد که در برابر کشورهایی مثل ایران، قدرت جواب می‌دهد و نه مماشات.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: برای همین توافق (برجام) را رها کرده و سیاست جدیدی در قبال ایران پیش گرفتیم. این سیاست، ایران را از منابع مالی که به تروریست‌ها می‌دهد؛ محروم کرده، پناهگاه دیپلماتیک آن را می‌گیرد و مانع رفتار تهاجمی آن می‌شود.

پمپئو در حالی به گزافه‌گویی درباره ایران پرداخت که ۲ سال از کارزار فشار حداکثری علیه این کشور می‌گذرد و آمریکا به رغم همه تلاش‌هایش، کاری از پیش نبرده است.