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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۶

در ادعایی جدید؛

پمپئو: سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش گرفتیم

پمپئو: سیاست جدیدی در قبال ایران در پیش گرفتیم

وزیر خارجه آمریکا مدعی است با خروج از برجام، دولت ترامپ سیاست جدیدی را در قبال ایران در پیش گرفت که از مماشات به دور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهارات ضدایرانی خود، مدعی شد: دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور، به طور اساسی رفتار آمریکا در قبال ایران را تغییر داده است.

وی در ادعایی تکراری گفت که توافق هسته‌ای به ایران پول بیشتری برای پیشبرد تروریسم (!) داد و آمریکا و خاورمیانه را به مخاطره انداخت.

پمپئو همچنین مدعی شد که در برابر کشورهایی مثل ایران، قدرت جواب می‌دهد و نه مماشات.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: برای همین توافق (برجام) را رها کرده و سیاست جدیدی در قبال ایران پیش گرفتیم. این سیاست، ایران را از منابع مالی که به تروریست‌ها می‌دهد؛ محروم کرده، پناهگاه دیپلماتیک آن را می‌گیرد و مانع رفتار تهاجمی آن می‌شود.

پمپئو در حالی به گزافه‌گویی درباره ایران پرداخت که ۲ سال از کارزار فشار حداکثری علیه این کشور می‌گذرد و آمریکا به رغم همه تلاش‌هایش، کاری از پیش نبرده است.

کد مطلب 4976285
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ابن الرضا IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      9 1
      پاسخ
      از سازمان های خیریه درخواست داریم ه کارهای خودرا با هم هماهنگ سازند درروستای ما افرادی هستند که برای یک دختر چندین جهیزیه گرفته اند وکسانی هرگز
    • محمد IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      9 16
      پاسخ
      از این خبرنگارها یه آزادمردی پیدا نمی شه به پمپ او بگه از ته دل باورداری که تروریست و قاتل و جنایتکار نیستید
    • حسین IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      14 19
      پاسخ
      رییس جمهورتون با افتخار جلوی خبرنگارها خبر داده شخصا فرمان ترور موفقیت آمیز یک ژنرال ایرانی رو صادر کرده ... دنیا واقعا شاهد ورژن جدیدی از دیوانگی هست
    • احمد RO ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      10 9
      پاسخ
      نه بابا خودت تنهایی این حرفو زدی
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      12 22
      پاسخ
      اینقد واق واق نکن ! اگه کاری میتونستید بکنید تا حالا کرده بودید.
      • IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        7 8
        شما آلبانی نشینان درپیتی هم با منفی هاتون هیچ غلطی هم نمی تونید بکنید!
    • 123 IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      5 15
      پاسخ
      این یک اصله برای مخالفان که اول قدرتو تو رو میآزمایند بعد که دیدند زورشان نمیرسه باهات دوست میشن و به توافق میرسن ایران هم در این برهه به سر میبره و در آینده یک ابر قدرت میشود که حرفی برای گفتن داره
    • سهند IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      11 11
      پاسخ
      طرف در سازمان جنایتکار سیا عمرشو گذرانده و رییس جنایتکاران بوده انتظار ادمیت و منطق از ایشان........
    • الهی IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      9 13
      پاسخ
      وزیر امورخارجه آمریکا خودش می داند که صدای شکستن استخوان پوسیده نظام مستکبر آمریکا بگوش می رسد
    • ایرانی JP ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      14 16
      پاسخ
      مرک بر امریکا
    • حسن IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      15 6
      پاسخ
      امیدوارم که امریکا کاری در مورد ایران نتونه انجام بده ولی فکر میکنم بعد از انتخابات آمریکا در آبان و انتخاب مجدد ترامپ با احتمال بالا گزینه نظامی در برابر ایران مطرح بشه و اونوقته که خطرناک خواهد شد.
      • مهدی IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        6 9
        یکی نیست بگه دادا ما خودمان قربانی تروریسمیم شرافتا با تروریسم مخالفیم نمونه اش داعش اگه نبودیم الان تو فرانکفورت دفتر داشت شما دارین از ترس با طالبان صلح می کنید شما قاشقچی را کشتید ودهها پرونده
      • IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        1 5
        حسن نترس خطرناک نیس
    • خلیل خلیلی هستم IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      6 8
      پاسخ
      یکی مثل خودشمادیوانه باشدحرفتانراباورکندهیج اتفاقی نیفتاده شماخودتان شاهدپیشرفتهای ایران هستیدبیجاره های احمق
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      6 7
      پاسخ
      پمپئو هر روز در مورد ایران مصاحبه می کنه و حرف می زنه. نفرت از ایران در سخنانش موج می زند. چکارش کردیم اینقدر کینه ای شده.
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      7 10
      پاسخ
      امریکا قشنگ داره حس می کنه که شکست خورده حالا برای فرار از این ذلت این در و اون در می زنه. مرگ بر آمریکا 🤛🤛🤛
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      4 3
      پاسخ
      ارامش قبل از طوفان رو دوست دارم
    • محمود IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      3 8
      پاسخ
      سیاست تروریستی پمپ آب و سرکرده داعش یا همان ترامپ برای جهان مشخصه چیه ما از این سیاستها نمی ترسیم پشمه
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      6 7
      پاسخ
      پمپئوی بی شرف شما حامی تروریسم داعش هستید ما ضد تروریسم هستیم. شما حامی آدمکشی و تجاوز و قتل هستید ما ضد آدمکشی و تجاوز هستیم. شما به همه کشورها حمله کردید. ما به هیچ کشوری حمله نکردیم.
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      6 6
      پاسخ
      خدایا را شکر که زمان برکناری فعلی سیاستمداران آمریکایی که بر علیه بشریت در دنیا تصمیم می گیرند ،نزدیک است.
    • Amir IR ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      2 3
      پاسخ
      شتردرخواب بیند،، پنبه دانه!!!!
      • ناشناس IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
        0 2
        خب چه خوابی دیدی اقا شتره
    • US ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      0 3
      پاسخ
      امریکا با این کار پرستیژ جهانی خود را خراب کرد
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 2
      پاسخ
      اینو باید از خودش پرسید چون بهتر از هر کس دیگه ای میدونه ایرانیها چه بلایی سرش آوردن !!!!

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