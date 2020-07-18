۱۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان همدان خریداری شده است

مجید مسلمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان آغاز خرید تضمینی گندم تا کنون بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم با نرخ تضمینی از کشاورزان استان همدان خریداری شده است، گفت: از این میزان خرید ۵۷ هزار تن توسط شبکه تعاون روستایی به مباشرت از اداره کل غله و خدمات بازرگانی تحویل گرفته شده است.

وی گفت: ۴۰ مرکز خرید متعلق به تشکل بخش کشاورزی تحت نظارت تعاون روستایی استان همدان به مباشرت از اداره کل غله و خدمات بازرگانی و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی خرید گندم از کشاورزان را با نرخ تضمینی و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: از کشاورزان رزن و درگزین نیز ۳۰ هزار تن گندم با نرخ تضمینی هر کیلو دو هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده است.

مجید مسلمی راد تعداد مراکز خرید شبکه تعاون روستایی در شهرستان رزن و درگزین را ۸ مرکز اعلام کرد و گفت: شهرستان رزن تا کنون بیشترین عملکرد را در خرید تضمینی گندم داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین تا کنون شرکت تعاون روستایی رسالت روستای چایان بیش از ۷ هزار تن گندم با نرخ تضمینی از کشاورزان تحویل و در انبار مکانیزه شرکت ذخیره کرده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان یادآور شد: سال گذشته شبکه تعاون روستایی بیش از ۲۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری کرد که بیش از ۵۰ درصد خرید تضمینی گندم استان همدان بود.