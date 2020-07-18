به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم رم ۲۰۲۰ از ۱۵ تا ۲۵ اکتبر (۲۳ مهر تا ۴ آبان) به صورت فیزیکی برگزار می‌شود.

این دوره از جشنواره علاوه بر بزرگداشتی برای انیو موریکونه آهنگ‌ساز افسانه‌ای ایتالیایی که هفته پیش درگذشت، چندین فیلم از فیلم‌های بخش رسمی منتخب جشنواره کن را نیز در برنامه‌هایش گنجانده است.

فیلم های دیگری نیز در این دوره در فهرست برنامه‌ها جای گرفته‌اند که فیلم زندگینامه‌ای دیوید بویی با عنوان «غبار ستاره» و فیلم ایتالیایی «اسم من فرانچسکو توتی است» که مستندی درباره بازیکن مشهور فوتبال و کاپیتان باشگاه آ.اس رم است، از آن جمله‌اند.

فیلم «توتی» را آلکس اینفاسلی کارگردانی کرده است. او پیشتر مستندی با عنوان «اس مثل استنلی» را درباره راننده ایتالیایی استنلی کوبریک ساخته بود که با تحسین هم روبه‌رو شد و در سراسر دنیا به نمایش درآمد.

مسئولان جشنواره رم گفته‌اند فرانچسکو توتی بر فرش قرمز این جشنواره، البته با رعایت فاصله اجتماعی پا می‌گذارد. توتی ۴۳ ساله برای مردم رم همان جایگاهی را دارد که هر بازیگر درجه یک هالیوودی ممکن است داشته باشد. وی قرار است یک مستر کلاس هم درباره سلیقه سینمایی‌اش برگزار کند.

آنتونیو موندا مدیر هنری جشنواره رم در یک کنفرانس مجازی همچنین اعلام کرد «غبار ستاره» ساخته گابریل رنج کارگردان بریتانیایی با بازی جانی فیلین در نقش بویی نیز در رم روی پرده می‌رود و او از کارگردان و بازیگر فیلم دعوت کرده تا برای نمایش این فیلم به رم بیایند.

وی با بیان اینکه ما چهره‌های همه فیلم‌های منتخب را دعوت کرده‌ایم، گفت: برای چهره‌ها راحت‌تر است از اروپا به رم بیایند تا اینکه از آمریکا. وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا ماه اکتبر سفر از آمریکا هم ممکن شود.

احتمال می‌رود تیری فرمو مدیر جشنواره فیلم کن نیز در پانزدهمین دوره جشنواه رم شرکت کند. وی در بیانیه‌ای که درباره جشنواره رم منتشر کرد گفت: کن امسال برگزار نمی‌شود اما ما مفتخریم که فیلم‌های منتخب کن ۲۰۲۰ را به رم دعوت کنیم. در رم، با جشنواره‌اش، با تاریخش و با روحش، سینما هنوز زنده است!

در این دوره همچنین بزرگداشتی برای کارگردان مولف و فقید هندی ساتیاجیت رای تدارک دیده شده و مروری بر ۱۵ فیلم وی انجام خواهد شد.

قرار است نسخه‌های بازسازی شده از کلاسیک‌های سینمایی از جمله «پدر سالار» برادران تاویانی در این دوره نمایش داده شود.