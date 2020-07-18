شناسایی حفره خطرناک تازه در اپلیکیشن زوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، آسیب پذیری جدید شناسایی شده در زوم مربوط به نسخه سازگار با ویندوز ۷ این برنامه و نسخههای قدیمی تری است که برای نصب بر روی ویندوز ۷ عرضه شده اند.
کارشناسان امنیتی هندی هشدار داده اند که هکرها با سواستفاده از آسیب پذیری یادشده میتوانند کدهای مخرب خود را بر روی رایانههای افراد قربانی اجرا کنند و کنترل آنها را در دست بگیرند.
این حفره امنیتی بسیار خطرناک قلمداد شده و به کاربران توصیه شده با نصب تازهترین نسخه از برنامه زوم از خطرات آن در امان بمانند. آخرین نسخه برنامه زوم با رمزگذاری دادههای رد و بدل شده میان کاربران جلوی سرقت اطلاعات را میگیرد. اما نسخههای قدیمی تر فاقد این قابلیت بوده اند.
تعداد موارد بارگذاری برنامه زوم بعد از شیوع ویروس کرونا و آغاز دورکاری گسترده در سراسر جهان افزایش چشمگیری یافته است.
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