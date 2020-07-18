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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

شناسایی حفره خطرناک تازه در اپلیکیشن زوم

شناسایی حفره خطرناک تازه در اپلیکیشن زوم

کارشناسان امنیت در مورد شناسایی یک حفره امنیتی خطرناک در برنامه ویدئو کنفرانس زوم هشدار داده و می‌گویند به روزرسانی این اپلیکیشن برای حل این مشکل ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، آسیب پذیری جدید شناسایی شده در زوم مربوط به نسخه سازگار با ویندوز ۷ این برنامه و نسخه‌های قدیمی تری است که برای نصب بر روی ویندوز ۷ عرضه شده اند.

کارشناسان امنیتی هندی هشدار داده اند که هکرها با سواستفاده از آسیب پذیری یادشده می‌توانند کدهای مخرب خود را بر روی رایانه‌های افراد قربانی اجرا کنند و کنترل آنها را در دست بگیرند.

این حفره امنیتی بسیار خطرناک قلمداد شده و به کاربران توصیه شده با نصب تازه‌ترین نسخه از برنامه زوم از خطرات آن در امان بمانند. آخرین نسخه برنامه زوم با رمزگذاری داده‌های رد و بدل شده میان کاربران جلوی سرقت اطلاعات را می‌گیرد. اما نسخه‌های قدیمی تر فاقد این قابلیت بوده اند.

تعداد موارد بارگذاری برنامه زوم بعد از شیوع ویروس کرونا و آغاز دورکاری گسترده در سراسر جهان افزایش چشمگیری یافته است.

کد مطلب 4976491

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