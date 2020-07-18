به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در گروه A رقابتهای المپیک با تیمهای ژاپن، لهستان، ونزوئلا،کانادا و ایتالیا همگروه است. تیمهای برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین ، فرانسه و تونس هم درگروه B قرار دارند.
تیم ملی والیبال ایران در دیدار نخست خود در این رقابتها به مصاف لهستان خواهد رفت که این بازی در تاریخ دوم مرداد سال آینده برگزار خواهد شد.
برنامه کامل دیدارهای ایران در المپیک توکیو، به شرح زیر است:
* دوم مرداد ۱۴۰۰: ایران – لهستان
* چهارم مرداد ۱۴۰۰: ایران – ونزوئلا
* ششم مرداد ۱۴۰۰: ایران – کانادا
* هشتم مرداد ۱۴۰۰: ایران – ایتالیا
* دهم مرداد ۱۴۰۰: ایران – ژاپن
مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها، پس از پایان مرحله گروهی در تاریخ سوم اوت (مصادف با ۱۲ مرداد) آغاز خواهد شد.
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