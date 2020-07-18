تولید سالانه ۶ هزار تن علوفه خشک در دهاقان

محمد جواد آقاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این شهرستان با مساحت بیش از ۱۵۰ هزار هکتار در قسمت جنوب غرب استان قرار دارد که مجموعاً ۸۰ درصد از شهرستان را منابع طبیعی پوشانده است.

وی با اشاره به توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، تصریح کرد: این اتفاق زمانی حاصل می‌شود که حفظ و پایداری این منابع به عنوان اولین سرلوحه فعالیت‌های مدیریتی در عرصه تلقی شود، در غیر این صورت بهره برداری‌های بی رویه از منابعی که دارای استعداد و توان رویشی محدود می‌باشد این منابع ارزشی خدادادی را دچار قهقرا و نیستی می‌کند، پس اتخاذ روش‌های مناسب برای حفظ از جنگل‌ها و مراتع به عنوان یک اصل اساسی و اولیه در فرایند مدیریت پایدار به شمار آید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان، با بیان اینکه ۶۰۰ مرتع‌دار صاحب پروانه از مراتع این شهرستان بهره مند هستند، گفت: بهره برداران با ۳۲ هزار واحد دامی از علوفه مراتع به صورت ییلاق و قشلاقی استفاده می‌کنند.

آقاسی از تولید سالانه شش هزار تن علوفه مرتع در شهرستان خبر داد و افزود: این میزان در ۹۰ هزار هکتار از مراتع مفید برداشت می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر ارزش ریالی سالانه ۱۸۰ میلیارد ریال از برداشت علوفه رایگان نصیب بهره برداران می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده آتش سوزی مراتع، به شماره تلفن ۱۵۰۴ اطلاع دهند.