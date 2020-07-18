شبنم قلی خانی و اتابک نادری به «طرلان» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «طرلان» در اردبیل از نیمه گذشت و جدیدترین بازیگران آن جلوی دوربین رفتند. «طرلان» که اولین تجربه سینمایی سیدمحمد حسینی محسوب می شود از اوایل تیرماه در اطراف شهرستان هیر استان اردبیل آغاز شده بود و تاکنون بیش از ۶۰ درصد فیلمبرداری خود را در روستای انیلو سپری کرده است.

فیلم روایتگر پسری به نام طرلان است که در جریان اتفاقات و رویدادهایی معمول زندگی با واکنش ها و باورها و در برخی موارد خرافه سازی های مردم روستا درگیر می شود و ... .

این فیلم در حال و هوای بومی و منطقه ای به زبان ترکی تولید می شود. به غیر از شبنم قلی خانی و اتابک نادری از دیگر بازیگران این فیلم می توان به داور فرمانی، فریبا مهرزاد، محمدرضا خدایی، جلال محمدلو، ضیغم اسماعیلی، یاشار نادری، مهدی شیری، محمد فرجی، پریسا عطایی، بهمن صفاریان، سولماز نادری، احمد پرستان، محمد فردین، سیدرزاق صفوی، ملکه فتحی، غلامرضا خدایی، اسماعیل بابایی، بهزاد دانش، محمد رحیم زاده، سجاد عالی زاده، منصور آدمی، بهنام صاحبقران، معصومه نجفیان، فرانک غلامین، نیلوفر همرنگ، فریده روحی، مینا خوشرو و بازیگران خردسال ایلیا نوریان، امی رضا رحیمی نسب، ال آی شیری و ... اشاره کرد.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از تهیه کننده: سیدمحمد حسینی، عصمت نوریان، مجری طرح: اتابک نادری، مدیر فیلمبرداری: محبوب شکرزاده، صدابردار: روح الله جعفربگلو، دستیار یک فیلمبردار: رضاگوگانی، طراح صحنه و لباس: مهدی شیری، طراح گریم: سمیرا کحالی، منشی صحنه: مهلا معصومی نژاد، تدوینگر: امیر اطمینان، دستیاران کارگردان: فردین آقا مرادی، نعمت صداقت، جانشین تولید: زهرا پسندی، مدیر تدارکات: کاظم شهبازی، دستیاران صحنه و لباس: رامین برزگر و پریسا عطایی، اجرای گریم: سجاد سید هدی، دستیاران فیلمبردار: محمدرضا امینی، حمزه نیسان، مهرداد و مهران میکائیل زاده نمین، مسئول فنی دوربین: سهیل ملکی، سینه موبیل: داریوش جوان آلوچه، دستیار تدوین: سامان ایران زاده، ترانه سرا: میلاد فطین، عکاس: لیلا دنیادیده، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم رودبارانی.