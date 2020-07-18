به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سرور بختی موسسه فرهنگی اکو در دیداری که صورت گرفت درباره همکاری‌های مشترک دو جانبه بحث و تبادل نظر شد.

افضلی با اشاره به ماموریت بنیاد رودکی در حفظ و گسترش زبان فارسی، خواستار همکاری مجموعه اکو در تعریف رویدادهای مشترک در این حوزه شد.

در این جلسه پیشنهاد عقد تفاهم‌نامه در گسترش زبان و ادبیات فارسی، میان بنیاد رودکی و آکادمی رودکی در تاجیکستان مطرح و مورد استقبال طرفین قرار گرفت.

برگزاری هفته‌های فرهنگی مشترک ایران و کشورهای عضو اکو با محوریت بنیاد رودکی، برگزاری اجراهای مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکسترهای کشورهای اکو و برگزاری مسترکلاس های آموزشی موسیقی از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه مطرح شد.

مدیرعامل بنیاد رودکی با معرفی اپراهای عروسکی با کارگردانی بهروز غریب‌پور، آمادگی این بنیاد را برای برگزاری تورهای اجرای این اپراها در کشورهای اکو اعلام کرد.

بنیاد رودکی همچنین برای مشارکت و میزبانی از جشنی بین‌المللی در هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) اعلام آمادگی کرد.

بختی، رئیس موسسه فرهنگی اکو هم در این دیدار با تاکید بر اهمیت زبان فارسی، پاسداشت این زبان را از اولویت‌های فرهنگی حوزه اکو خواند و برای برگزاری رویدادهای مشترک در این خصوص اعلام آمادگی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا اکو و بنیاد رودکی بتوانند گام‌های موثر و ارزشمندی در حوزه موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی با تاکید بر مشترکات فرهنگی و اسطوره‌های ادبی مشترک بردارند.

در پایان این دیدار مقرر شد، بنیاد رودکی و موسسه فرهنگی اکو تفاهم نامه همکاری امضا کنند.‌

پس از مذاکرات انجام شده، رئیس موسسه فرهنگی اکو و هیات همراه از مجموعه بنیاد رودکی بازدید کردند.