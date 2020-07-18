به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن انتقادات شدیدی را علیه «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور ضمن عدول از اصلِ بی طرفی از عربستان سعودی جانبداری می کند.

عبدالسلام افزود: سخنان اخیر گریفیتس نشان می دهد که او با نیروهای متجاوز همدست شده است.

سخنگوی انصارالله اظهار داشت: نگاهی به اظهارات گریفیتس نشان می دهد که وی طرح های متجاوزان را به طور کامل پذیرفته است.

وی افزود: گریفیتس بر آثار محاصره ظالمانه علیه یمن سرپوش می گذارد. بنابراین واضح است که او جزئی از مشکل است و نه راه حل.