  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۶

با انتشار یک پُست توئیتری؛

عبدالسلام: «گریفیتس» اصلِ بی‌طرفی را کنار گذاشته است

عبدالسلام: «گریفیتس» اصلِ بی‌طرفی را کنار گذاشته است

سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن اعلام کرد که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور ضمن عدول از اصلِ بی طرفی از عربستان سعودی جانبداری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن انتقادات شدیدی را علیه «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور ضمن عدول از اصلِ بی طرفی از عربستان سعودی جانبداری می کند.

عبدالسلام افزود: سخنان اخیر گریفیتس نشان می دهد که او با نیروهای متجاوز همدست شده است.

سخنگوی انصارالله اظهار داشت: نگاهی به اظهارات گریفیتس نشان می دهد که وی طرح های متجاوزان را به طور کامل پذیرفته است.

وی افزود: گریفیتس بر آثار محاصره ظالمانه علیه یمن سرپوش می گذارد. بنابراین واضح است که او جزئی از مشکل است و نه راه حل.

کد مطلب 4976862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها