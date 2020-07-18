به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی خواستار دسترسی همگانی به واکسن کرونا در آینده شد.

در این ارتباط، دبیرکل سازمان ملل گفت: ساخت واکسن برای مردم هر کشور و فراموش کردن دیگران، غیرقابل پذیرش است.

گوترش در عین حال نسبت به سرقت اطلاعات مرتبط با واکنش کرونا هشدار داد و گفت: هرگونه تلاش کشورها برای سرقت جزئیات پژوهش‌ها درباره واکسن ویروس کرونا اقدامی نامناسب است که محکوم می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل همچنین هشدار داد که هرگونه اقدام جاسوسی در ارتباط با واکسن‌ها محکوم است.

آنتونیو گوترش همچنین از کشورهای توسعه یافته جهان خواست تا تلاش بیشتری برای حمایت از کشورهای فقیرتر کنند و در غیر این صورت باید بهای وحشتناک و بسیار زیادی بپردازند.

هشدار دبیرکل سازمان ملل در شرایطی مطرح شده که به تازگی شرکت «سینوواک بیوتک» اعلام کرده که دومین واکسن محصول چین و سومین واکسن در جهان برای مقابله با ویروس کرونا را در در هفته‌های آینده وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی می‌کند.

به گزارش رویترز، با وجود اینکه چین از نظر تولید واکسن در مقایسه با استانداردهای جهانی آهسته تر حرکت می‌کند، اما در مورد تولید واکسن کرونا تمامی امکانات بخش دولتی، بخش خصوصی و ارتش را به خدمت گرفته است.