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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۵۱

بهره‌مندی از خدمات برخط بیمه‌ای با همراه بیمه کوثر

بهره‌مندی از خدمات برخط بیمه‌ای با همراه بیمه کوثر

بیمه کوثر، نرم‌افزار همراه‌بیمه خود را با قابلیت ارایه تمامی خدمات برخط بیمه‌ای به آحاد جامعه، ذی‌نفعان و مشتریان ارایه کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده از خدمات خرید و تمدید برخط بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث و حوادث انفرادی و خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی و همچنین امکان ثبت برخط خسارت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای و باشگاه مشتریان شرکت بیمه کوثر در این نرم‌افزار وجود دارد.

محمدرضا مؤمنی با بیان اینکه این نرم‌افزار با همراهی و تخصص و تلاش گروه مدیریت نرم‌افزار شرکت طراحی و تولید شده است، افزود: جست‌وجوی برخط سرپرستی‌ها، شعب، نمایندگی‌ها و مراکز طرف قرارداد شرکت بر اساس موقعیت جغرافیایی از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است.

وی با بیان اینکه امکان ارسال پیام برای روابط‌عمومی شرکت و پیگیری پیام‌ها با استفاده از کد رهگیری دریافت شده نیز قابلیت دیگر این نرم‌افزار است، تاکید کرد: بیمه‌شدگان علاوه بر بهره‌مندی از امکانات یادشده با استفاده از نرم‌افزار همراه‌بیمه امکان استعلام برخط خسارت‌های درمان، وصول بیمه‌نامه‌های رشته‌های مختلف بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه را خواهند داشت.

معاون فناوری و توسعه زیرساخت بیمه کوثر با اشاره به اینکه قابلیت ارزنده این برنامه امکان ثبت برخط خسارت‌های درمان و آرشیو اسناد و مدارک است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به صورت آزمایشی برای برخی بیمه‌شدگان فعال شده است و در آینده نزدیک برای سایرین نیز قابل دسترس خواهد بود.

محمدرضا مؤمنی افزود: همچنین امکان استفاده از سایر امکانات اطلاع‌رسانی و خدماتی بیمه کوثر در این نرم‌افزار وجود دارد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 4977010

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