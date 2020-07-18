به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده از خدمات خرید و تمدید برخط بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث و حوادث انفرادی و خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی و همچنین امکان ثبت برخط خسارت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای و باشگاه مشتریان شرکت بیمه کوثر در این نرم‌افزار وجود دارد.

محمدرضا مؤمنی با بیان اینکه این نرم‌افزار با همراهی و تخصص و تلاش گروه مدیریت نرم‌افزار شرکت طراحی و تولید شده است، افزود: جست‌وجوی برخط سرپرستی‌ها، شعب، نمایندگی‌ها و مراکز طرف قرارداد شرکت بر اساس موقعیت جغرافیایی از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است.

وی با بیان اینکه امکان ارسال پیام برای روابط‌عمومی شرکت و پیگیری پیام‌ها با استفاده از کد رهگیری دریافت شده نیز قابلیت دیگر این نرم‌افزار است، تاکید کرد: بیمه‌شدگان علاوه بر بهره‌مندی از امکانات یادشده با استفاده از نرم‌افزار همراه‌بیمه امکان استعلام برخط خسارت‌های درمان، وصول بیمه‌نامه‌های رشته‌های مختلف بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه را خواهند داشت.

معاون فناوری و توسعه زیرساخت بیمه کوثر با اشاره به اینکه قابلیت ارزنده این برنامه امکان ثبت برخط خسارت‌های درمان و آرشیو اسناد و مدارک است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به صورت آزمایشی برای برخی بیمه‌شدگان فعال شده است و در آینده نزدیک برای سایرین نیز قابل دسترس خواهد بود.

محمدرضا مؤمنی افزود: همچنین امکان استفاده از سایر امکانات اطلاع‌رسانی و خدماتی بیمه کوثر در این نرم‌افزار وجود دارد.

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