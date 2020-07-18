مدرسه تابستانی تهران از هنرجویان برتر تقدیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن اولین ماه از مدرسه‌ی تابستانی تهران شامل دوره‌های آموزش بازیگری تئاتر، گویندگی و اجرا، داستان‌نویسی، فیلم‌سازی آسان، طنزنویسی، انیمیشن، کتابخوانی، قصه‌های قرآنی، آهنگسازی و …، مخاطبان نوجوان و شرکت‌کنندگان در این دوره‌های مجازی تا پانزدهم مردادماه فرصت دارند آثار تمرینی و مشق‌هایی را که از سوی اساتید دوره به عنوان تمرین به هنرجویان پیشنهاد شده، برای بررسی و داوری ارسال کنند.

پس از بررسی آثار رسیده توسط مربیان دوره‌ها، نفرات برتر هر دوره انتخاب و جوایزی به مبلغ یک میلیون تومان به هر نفر اهدا می شود.

در مدرسه تابستانی حدود ۶۰ جلسه ویدیوی آموزشی طی پنج هفته منتشر می‌شود که علاقمندان علاوه بر وب‌سایت مدرسه تابستانی به نشانی www.tabestani99.ir، می‌توانند با دنبال کردن صفحات مدرسه تابستانی در اینستاگرام، تلگرام و آپارات با شناسه tabestani99 به صورت رایگان از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

شرکت‌کنندگان در این بخش، می‌توانند آثار خود را نسبت به محتوای درخواستی استاد، در قالب‌ها و فرمت‌های word/doc/docx (برای متن، داستان و طنزنویسی)، mp3 (برای دوره‌هایی چون گویندگی و اجرا)، mp4/mkv برای دوره‌های بازیگری، فیلم‌سازی آسان و انیمیشن) و jpg/jpjg/ping ( برای دوره‌هایی چون انیمیشن) ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند تمرین‌های هرکلاس را به‌طور جداگانه از طریق سایت اعلام شده به نشانی www.tabestani99.ir برای بررسی اساتید به اشتراک بگذارند. برای این منظور، پس از مراجعه به وب‌سایت و انتخاب گزینه‌ی «ارسال کار عملی»، آثار خود را پس از پرکردن فرم مربوطه در فرمت‌های تعیین‌شده ارسال کنند.