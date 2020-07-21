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۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۳

در وزارت بهداشت؛

۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مصوب شد

۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مصوب شد

کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی محتوای ۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، یازدهمین کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون و مسئولان علمی تدوین دوره ها و پیشنهاد دهندگان عناوین دوره ها برگزار شد.

در این جلسه محتوای ۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، ضرورت سنجی دوره های پیشنهادی و تقاضای ۳ مرکز دولتی و ۸ مرکز غیر دولتی و خصوصی برای تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.

کد مطلب 4979283

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