۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، یازدهمین کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون و مسئولان علمی تدوین دوره ها و پیشنهاد دهندگان عناوین دوره ها برگزار شد.

در این جلسه محتوای ۱۱ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، ضرورت سنجی دوره های پیشنهادی و تقاضای ۳ مرکز دولتی و ۸ مرکز غیر دولتی و خصوصی برای تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.