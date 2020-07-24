به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر بابیان اینکه ماه مبارک رمضان در شرایط اوج کرونا با برپایی کمک‌های مؤمنانه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد، ابراز داشت: با توجه به پشت سر گذاشتن این تجربه امروز نیز آئین‌های محرم و صفر تعطیل نخواهند شد.

وی ضمن بیان اینکه شیوه‌ها و روش‌های مختلفی برای برپایی مراسم محرم و صفر و همچنین اطعام عزاداران حسینی در نظر گرفته‌شده است، افزود: در این شیوه‌ها می‌بایست ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی مدنظر قرار گیرد.

امام‌جمعه شاهرود به سالروز عملیات مرصاد اشاره کرد و ابراز داشت: این عملیات درس‌ها و عبرت‌هایی بر جای گذاشت که مهم‌ترین آن آشکار شدن چهره منافقان بود و امروز نیز می‌طلبد تا نظیر این عملیات در عرصه اقتصادی نیز اجرا و مسئولان از آن محافظت کنند.

امینی به سالروز برپایی نماز جمعه نیز اشاره و تصریح کرد: امروز تریبون نماز جمعه محلی برای بیان خواسته‌های مردمی است و این تنها اجتماعی که از آن صدای مردم به گوش مسئولان می‌رسد و امامان جمعه نیز در این راستا مشکلات عمومی جامعه را به مدیران شهرستان، استان و کشور یادآور می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه خوراک‌دهی فکری، علمی، بصیرت افزایی و تقویت نیروی صالح ازجمله مباحثی بود که توسط امام محمدباقر (ع) پایه‌ریزی شد، افزود: هدف از ایجاد این رویکردها مرزبندی اعتقادات درست و نادرست بود که می‌بایست بابیان آن در سطح جامعه این روش‌ها تداوم یابد.