به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه، اظهار داشت: برای حفظ انسجام و وحدت ملی باید مسئولان اقدامات زیربنایی را در وقت مناسب خود انجام دهند.

وی به انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی واکنش نشان داد و ادامه داد: اقتصاد را نباید سیاسی کرد یک فردی که در دوره‌ای نتوانست اقدام بنیادی انجام دهد چرا باید مجدد به این سمت منصوب شود.

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه مردم از این فراز و نشیب ارز آسیب خواهند دید، ابراز داشت: این نقد مصلحانه باید جدی گرفته شود اگر مبنی بر وفاق ملی است فرای هر جبهه و جناح چرا انتصاب رئیس بانک حول محور دو نفر باید چرخ بخورد.

امینی تصریح کرد: از تکرار نسخه‌های غلط غربی باید پرهیز کنیم و اقدامات عملی به وقت و درست باید انجام شود تا اعتراضات به اغتشاش تبدیل نشود.

وی سیاسی کردن اقتصاد را سم برای کشور خواند و با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی به عنوان کلید این راهکار، افزود: باید افراد واجد شرایط و آشنا با مسائل اقتصادی کشور وارد عرصه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اعتکاف و لزوم توجه به حضور جوانان در این مراسم، سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، بصیرت افزایی، لزوم تحلیل درست مسائل کشور از دیگر موضوعات مهم نماز جمعه شاهرود بود.