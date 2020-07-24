به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماه ذی ‌الحجه ماه توحید و عبادت، بندگی و ولایت است.

وی اضافه کرد: این ماه کمال ایمان به خدا محوری در تمامی شئون زندگی است، ماهی پر از برکت و رحمت و معرفت و عرفان. امید دارم خداوند به همگان توفیق عبادت مرحمت کند و بار دیگر مراسم آسمانی حج با برطرف شدن بیماری کرونا و دیگر موانع برگزار شود.

امام جمعه بوشهر با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) بیان کرد: آن امام سرآغاز احیای اسلام راستین در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام است. خداوند در دنیا رهروی راه امامت توفیق فرماید و در آخرت مورد شفاعت ایشان قرار دهد.

وی با توصیه مردم استان بوشهر به مراعات دقیق و کامل توصیه‌های ستاد مبارزه با بیماری کرونا و نهادینه کردن فرهنگ بهداشت فردی و اجتماعی افزود: بی تردید سلامت و وجود هر یک از شما عزیزان بسیار ارزشمند و گرانقدر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: صمیمانه از کادر بهداشت و درمان و همه خدمتگزاران همیار به ویژه طلاب جهادی که در خدمت بیماران کرونایی هستند تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی گفت: خدمت و رفع گرفتاری و مواسات یکی از آموزه‌های ادیان الهی به ویژه دین اسلام است و به ویژه در شرایط سخت و گرفتاری سفارش و تاکید شده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ضمن تشکر و قدردانی از همه نهادها و افرادی که در اجرای طرح مواسات در نوبت‌های قبل شرکت فعال داشتند، اظهار داشت: به همگان توصیه می‌کنم که در دور جدید کمک‌های مومنانه و مواسات که با نام «مواسات علوی و کمک‌های مومنانه» مزین شده است و در دهه امامت و ولایت از «عید قربان تا عید غدیر» اجرا می‌شود شرکت کرده و به مستمندان و آسیب دیدگان اقتصادی بیماری کرونا خدمت کنند.

وی ضمن گرامیداشت پنجم مرداد سالروز برگزاری اولین نماز جمعه افزود: نماز جمعه یک هدیه خداوندی به جامعه ایمانی است که آثار و برکات بسیار عبادی - سیاسی و اجتماعی دارد و در متون فاخر دین به آن سفارش بسیار شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری اضافه کرد: امیدوارم هر چه زودتر توفیق مجدد برگزاری این عبادت مهم الهی با رفع بیماری کرونا برای همگان حاصل شود و از تمامی ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در تمامی امور به ویژه در طرح کمک‌های مومنانه و رزمایش مواسات تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی بیان کرد: تعرض جنگنده‌های متجاوز آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در آسمان لبنان که منجر به مجروح شدن تعدادی از مسافران شد را محکوم می‌کنیم و وجدان تمام نهادهای حقوق بشری و مراکز نظارتی بر قوانین هوانوردی را به آن جلب می‌کنم.

امام جمعه بوشهر پیشاپیش روز عرفه و عید قربان را تبریک گفت افزود: تمامی مردم عزیز را به دعا و تضرع به درگاه خداوند متعال برای رفع گرفتاری‌ها به ویژه رفع بیماری کرونا و اعتلای اسلام و مسلمین و حوائج شخصی و رشد معنوی و تقرب الهی دعوت می‌کنم.