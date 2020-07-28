کشته شدن یک سرلشکر و یک افسر ارتش عراق در حمله تروریستی داعش

در این حمله تروریستی همچنین یک ستوان یکم و سه سرباز عراقی کشته شدند.

گفتنی است که تروریست‌های وابسته به گروه تکفیری داعش در ژوئن ۲۰۱۴ کل استان‌های نینوا، صلاح الدین و الانبار در عراق و بخش‌هایی از استان‌های دیالی و کرکوک را تصرف کرده بود؛ اما به مدد نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی در عراق در نوامبر ۲۰۱۷ پایان حاکمیت داعش بر عراق و سوریه اعلام شد، اگرچه هنوز هسته‌های خفته داعش در استان‌های مذکور عراق و برخی مناطق شرق سوریه فعالیت دارند.