کشته شدن یک سرلشکر و یک افسر ارتش عراق در حمله تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد عبدالواحد اللامی» فرمانده لشکر ۲۹ ارتش عراق در حمله گروه تروریستی داعش در شهر «هیت» استان الأنبار درگذشت.
در این حمله تروریستی همچنین یک ستوان یکم و سه سرباز عراقی کشته شدند.
گفتنی است که تروریستهای وابسته به گروه تکفیری داعش در ژوئن ۲۰۱۴ کل استانهای نینوا، صلاح الدین و الانبار در عراق و بخشهایی از استانهای دیالی و کرکوک را تصرف کرده بود؛ اما به مدد نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی در عراق در نوامبر ۲۰۱۷ پایان حاکمیت داعش بر عراق و سوریه اعلام شد، اگرچه هنوز هستههای خفته داعش در استانهای مذکور عراق و برخی مناطق شرق سوریه فعالیت دارند.
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