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۸ مرداد ۱۳۹۹، ۳:۱۲

در استان الأنبار اتفاق افتاد؛

کشته شدن یک سرلشکر و یک افسر ارتش عراق در حمله تروریستی داعش

کشته شدن یک سرلشکر و یک افسر ارتش عراق در حمله تروریستی داعش

یک سرلشکر ارتش عراق به همراه چهار تن دیگر در حمله گروه تروریستی داعش در استان الأنبار کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد عبدالواحد اللامی» فرمانده لشکر ۲۹ ارتش عراق در حمله گروه تروریستی داعش در شهر «هیت» استان الأنبار درگذشت.

در این حمله تروریستی همچنین یک ستوان یکم و سه سرباز عراقی کشته شدند.

گفتنی است که تروریست‌های وابسته به گروه تکفیری داعش در ژوئن ۲۰۱۴ کل استان‌های نینوا، صلاح الدین و الانبار در عراق و بخش‌هایی از استان‌های دیالی و کرکوک را تصرف کرده بود؛ اما به مدد نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی در عراق در نوامبر ۲۰۱۷ پایان حاکمیت داعش بر عراق و سوریه اعلام شد، اگرچه هنوز هسته‌های خفته داعش در استان‌های مذکور عراق و برخی مناطق شرق سوریه فعالیت دارند.

کد مطلب 4985758

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    نظرات

    • . IR ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
      1 1
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      باسلام پس فداکاریها و رشادتهای سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی رو فراموش کردید
    • رضا IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
      1 1
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      داعش و اسرائیل همان آمریکا است اگر نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خاورمیانه خارج شوند و به کشور خودشان برگردند منطقه خاورمیانه امن میشود

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