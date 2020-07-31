به گزارش بازرگانی مهر به نقل از گروه صنعتی ایران خودرو؛ محمد کاظمی، مدیر طرح موتور XU پلاس، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، موتور XU پلاس در آینده نزدیک بر روی خودروهای کار ایران خودرو نیز به کار خواهد رفت.

وی با اشاره به توسعه و داخلی سازی صورت گرفته بر روی موتور XU۷ افزود: این موتور جزو موتورهای دارای بازده خوب و مشتری پسند بوده و به همین دلیل ارتقای آن در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به قوانین سخت‌گیرانه در حوزه استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ خاطرنشان کرد: ارتقای کیفی این موتور به XU پلاس با هدف عمل به مسؤولیت اجتماعی، ارتقای سطح آلایندگی به اروپا ۵، کاهش حداکثری مصرف سوخت، افزایش سطح کیفی در راستای مشتری مداری و نیز افزایش ۱۰ درصدی توان و گشتاور آن، به عنوان یکی از طرح‌های شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو تعریف شد.

مدیر طرح موتور XU پلاس با بیان اینکه حدود ۳۵ قطعه از این موتور تغییر یافته، تصریح کرد: این طرح به صورت رسمی از اواخر سال ۹۸ آغاز شده و تا پایان امسال به تولید انبوه خواهد رسید.

وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم در توسعه موتور XU که از این پس با نام XU پلاس شناخته می‌شود، این است که تمام فرآیند توسعه محصول، ساخت قطعات و قالب‌ها، مجموعه‌ها و سامانه‌ها به صورت صد در صد داخلی و با کمک متخصصان مرکز تحقیقات ایران خودرو، ایپکو، ساپکو و تمامی سازندگان رتبه یک کشور انجام شد. در این طرح توسعه محصول، هیچ‌گونه قرارداد و وابستگی به خارج از کشور وجود نداشت تا صرفه جویی ارزی بالایی برای صنعت خودروی کشور رقم بزند.

مدیر طرح موتور XU پلاس افزود: این موتور با توجه به ارتقای مشخصات فنی وکیفی، ارتقای سیستم خنک‌کاری، بهبود انتقال قدرت موتور و تغییرات در نمای ظاهری اجزای موتور که نسبت به موتور جاری XU۷ کاملاً متفاوت است، به‌عنوان موتور نسل جدید خانواده XU به مشتریان عرضه می‌شود.

کاظمی عنوان کرد: تا پیش از این، تمام فرآیند توسعه احتراقی موتور، نگاشت و طراحی سامانه با فناوری بالا یا در خارج از کشور انجام می‌شد و یا با کمک مشاوران خارجی صورت می‌گرفت که ارزبری زیادی را به دنبال داشت، اما در حال حاضر، این فرآیند به صورت کامل در ایپکو انجام می‌شود. نگاشت موتور نیز کاملاً در داخل کشور و توسط سازندگان داخلی انجام شده که یکی از دستاوردهای این پروژه است. میزان کاهش ارزبری در کل این طرح، دست کم سه میلیون یورو فقط در حوزه توسعه محصول است.

مدیر طرح موتور XU پلاس، با بیان اینکه شمارگان تولید این موتور مانند موتور پایه XU سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، به مشخصات فنی موتور XU پلاس اشاره کرد و گفت: این موتور با ثابت ماندن حجم، افزایش توان و گشتاور داشته و مصرف سوخت آن در چرخه سیکل رانندگی شهری ۷.۷ لیتر در هر صد کیلومتر پیمایش خواهد بود. همچنین یادآور می‌شود، این محصول دوگانه سوز بوده و در شرایط گازسوز نیز قابلیت رانندگی خوبی برای مشتری ایجاد می‌کند.