دعوت کمیته امداد از مردم برای پیوستن به پویش ایران همدل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری با تاکید بر فرمایشات صبح امروز رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید سعید قربان و دعوت ایشان از مردم شریف ایران را برای حضور پرنشاط و گسترده‌تر در مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب‌دیده و یاری مجاهدان سلامت» افزود: به تبعیت از فرمایشات ایشان، مرحله دوم پویش ایران همدل با حضور مردم نیکوکار، خیران، نهادها و دستگاه‌های مختلف با محوریت کمیته امداد آغاز شده است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص کمک‌های بی‌مانند مردم عزیز ایران به نیازمندان در شرایط شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: مرحله نخست پویش ایران همدل با مشارکت همگانی مردم و نهادها به بزرگترین پویش مردمی پس از انقلاب تبدیل شد و اطمینان داریم با رهنمودهای رهبر انقلاب، مرحله دوم پویش رکورد جدیدی از مشارکت مردمی برای کمک به نیازمندان رقم بزند.

رئیس کمیته امداد، توزیع ۱۱ میلیون وعده غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند در طرح اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در طرح «اطعام حسینی» که در ایام محرم و صفر برگزار می‌شود، نذورات مردم با همراهی سپاه و بسیج و … برای نیازمندان در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته امداد تمرکز مرحله دوم پویش ایران همدل را کمک به کودکان نیازمند، مادران و خانواده‌های محروم در سراسر کشور دانست و گفت: از مردم نیک‌اندیش ایران اسلامی و پیروان سیدالشهدا (ع) دعوت می‌کنیم به نیت و نذر طفل شیرخوار امام حسین، حضرت علی اصغر (ع) کمک‌های خود را برای کودکان نیازمند کشورمان اختصاص دهند.

بختیاری با بیان اینکه مرحله دوم پویش ایران همدل به طور رسمی همزمان با عید سعید غدیر آغاز خواهد شد، تاکید کرد: خیران از هم‌اکنون می‌توانند برای جمع‌آوری کمک‌ها اقشار نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا از طریق شمارگیری کد دستوری #۸۸۷۷* یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰ اقدام کنند. همچنین پایگاه‌ها و مراکز کمیته امداد و مراکز نیکوکاری آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.