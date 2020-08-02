به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر از توقف طرح دو فوریتی تعویق کنکور سراسری خبر داد و نوشت: پیرو صحبتی که امروز در صحن علنی مجلس با رئیس مجلس درباره تعویق کنکور سراسری داشتم، وی ضمن موافقت، گفت که موضوع تعویق را از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری خواهند کرد.

وی تاکید کرد: لذا با قول قالیباف مبنی بر پیگیری، فعلا در مورد طرح دو فوریتی کنکور سراسری دست نگه می‌داریم تا ببینیم پیگیری‌ها نتیجه خواهد داد؟

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان مطلب خود آورده است: کمیسیون آموزش ⁧‫مجلس‬⁩ هم امروز در رابطه با ⁧‫تعویق کنکور سراسری‬⁩ جلسه ای با حضور مسئولان خواهد داشت، قطعا سلامت داوطلبان و خانواده محترم آنها برای مجلس اصل است.