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۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۱۶

الهیان:

طرح تعویق کنکور متوقف شد/ موضوع از طریق ستاد کرونا پیگیری می‌شود

طرح تعویق کنکور متوقف شد/ موضوع از طریق ستاد کرونا پیگیری می‌شود

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به صحبت‌های امروز با رئیس مجلس، طرح دو فوریتی تعویق کنکور سراسری متوقف شده و موضوع از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر از توقف طرح دو فوریتی تعویق کنکور سراسری خبر داد و نوشت: پیرو صحبتی که امروز در صحن علنی مجلس با رئیس مجلس درباره تعویق کنکور سراسری داشتم، وی ضمن موافقت، گفت که موضوع تعویق را از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری خواهند کرد.

وی تاکید کرد: لذا با قول قالیباف مبنی بر پیگیری، فعلا در مورد طرح دو فوریتی کنکور سراسری دست نگه می‌داریم تا ببینیم پیگیری‌ها نتیجه خواهد داد؟

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان مطلب خود آورده است: کمیسیون آموزش ⁧‫مجلس‬⁩ هم امروز در رابطه با ⁧‫تعویق کنکور سراسری‬⁩ جلسه ای با حضور مسئولان خواهد داشت، قطعا سلامت داوطلبان و خانواده محترم آنها برای مجلس اصل است.

کد مطلب 4989276
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      1 4
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      خواهش میکنم اینقدر بااعصاب مابازی نکنید مگه شما خانواده ندارید متاسفم برای مسئولی که به فکر ما خانواده نیستند بچه مون یکسال داره زحمت میکشه مگه میشه لغو یا تعویق بشه
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      0 0
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      کاش تعویق بیفته حالمون دیگه واقعا خرابه چه اونی که زحمت نکشیده و چه اونی که میخواسته بکشه و چه اونیکه داشته زحمت میکشیده

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