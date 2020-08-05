به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه الثقلین، در دوره جدید فعالیت‌های شبکه الثقلین و بنا بر اهداف تعیین شده، این شبکه تصمیم دارد برنامه‌های خود را با رویکردی نمایشی تولید و به مخاطبان عرب زبان خود عرضه کند.

این شبکه با سابقه فعالیت بیش از ۱۰ سال، در خارج از مرزهای ایران و کشورهایی همچون اردن، لبنان، عراق، یمن، مغرب، حاشیه خلیج فارس، عربستان در آسیا تا کشورهای آفریقایی همچون مصر، لیبی و همچنین از طریق پخش اینترنتی در اروپا و آمریکا برای مخاطبانش نام آشنایی است و قصد دارد در آینده نزدیک، علاوه بر زبان عربی به زبان‌های دیگر نیز فعالیت کند.

شبکه الثقلین در راستای نگاه تحول‌گرای خود، با تغییر رویکرد از برنامه‌های گفتگو محور به سوی برنامه‌های نمایشی، مستند و سرگرم کننده با محوریت سبک زندگی اسلامی، وحدت امت اسلامی و نشر اسلام ناب حرکت کرده است.

در این راستا تولید برنامه‌هایی با محوریت مضامین اخلاقی و انسانی مشترک بین ادیان، تولید مستندهای سیاسی و تاریخی، تولید برنامه‌های شبانگاهی معنوی و انسانی با هدف ایجاد فضایی برای آرامش خانواده و فراهم آوردن فرصت تفکر و همچنین پرداختن به زنان و کودکان، نوجوانان و جوانان با تولیدات تخصصی برای آنها و نیز برنامه‌هایی با محوریت اندیشه سیاسی با جهت‌گیری‌های تعریف شده برای شبکه، در دستور کار شبکه قرار گرفته است.

در این میان با تهیه‌کنندگان و برنامه سازان و هنرمندان شناخته شده، همکاری شده است و تمامی تولیدات شبکه الثقلین با بهره گرفتن از آیات قرآنی مرتبط انجام می‌گیرد.

لازم به توضیح است که پورتال اینترنتی شبکه الثقلین جهت دسترسی مخاطبان به جدول پخش و توضیحات برنامه‌ها، آرشیو، لینک‌های دسترسی به صفحات شبکه در فضای مجازی و همچنین پخش زنده شبکه، به نشانی www.thaqalayn.tv قابل دسترس است.