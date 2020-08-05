جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت ۲۷ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۲۰ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۹۷۷ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۰۷ ریالی به قیمت ۴۹ هزار و ۶۳۵ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۲۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۲۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۶۴ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۲۵۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۸۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۶۰۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۲۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۲ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۱۹۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۳۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۴۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۶۳۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار ۴۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۸۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۲۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۶۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۸۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۱۹۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۵ هزار و ۶۲۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.